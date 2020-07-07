شاهد ماذا فعل الشاذ جورج نادر بعيال زايد في الإمارات؟

الدبور – حتى اليوم قضية الحكم على صديق ولي عهد أبوظبي بن زايد اللبناني الشاذ جورج نادر، تتفاعل على وسائل التواصل الإجتماعي، واصبح النشطاء لا هم لهم إلا نشر فضائح الشاذ الذي حكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن المشدد لممارسة الشذوذ مع طفل قاصر، وحفظ مواد إباحية على هاتفه لأطفال.

فقد نشر حساب دبلوماسي قديم السعودي فيديو ، لأحد عيال زايد وهو يرقص بطريقة شاذة، تعبر عن شذوذه الواضح وبكل فخر، وعلق على الفيديو بسخرية بقوله، جورج نادر مر من هنا.

في إشارة للعلاقة القوية التي ربطت بن زايد و جورج نادر، بحيث عينه مستشارا له بمبالغ خيالية، ولا يعلم الدبور حتى اللحظة بماذا كان شيطان العرب بن زايد يستشير مغتصب أطفال وشاذ.

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و حكمت محكمة فيدرالية أمريكية بالسجن 10 سنوات على “جورج نادر”، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، وذلك بعد إدانته بـ”حيازة مواد إباحية لأطفال واستغلالهم جنسيا”.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، حُكم على نادر بالسجن ثم إطلاق سراح تحت إشراف مدى الحياة، لنقل طفل إلى البلاد لممارسة الجنس وامتلاك مواد إباحية للأطفال.

وخلال التحقيق معه، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية بتفتيش هواتفه ووجدوا ما يبدو أنها صور إباحية للأطفال في رسائل “واتس آب” المرسلة إليه، وفق الصحيفة. ونادر قدم نفسه على إنه مستشار بن زايد لشؤون توريد الأطفال إلى أبوظبي، وايضا كان مقربا من ولي عهد السعودية بن سلمان، و الوسيط بينه وبين ترامب قبل إنقلابه على عائلته ووصوله لولاية العهد.