هيفاء وهبي تكشف عن مفاجأة تخص عشيقها ومدير أعمالها السابق

الدبور – أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من جديد المعركة مع عشيقها وزوجها بالسر كما إدعى ومدير أعمالها السابق محمد وزيري التي بدأت المعارك معها عندما إتهمته بالسرقة وإستغلالها في جني ملايين الجنيهات.

و بعد الدعوى الأولى قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ممثلة بمحاميها ياسر قنطوش، بإجراء جديد ضد مدير أعمالها السابق المصري محمد وزيري. وفي هذا الإطار طلبت من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقيين المصريين وقف عرض فيلم “أشباح أوروبا” وأعادت السبب إلى أنه من إنتاج الأخير.

وأكد ذلك رئيس لجنة التفتيش في نقابة الموسيقيين علي الشريعي حيث أشار إلى أن هيفاء وهبي طلبت وقف عرض الفيلم. ولفت إلى أنها عللت ذلك بوجود قضايا في المحاكم بينها وبين منتجه ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

ويأتي هذا بعد الخلاف بينهما على إثر تحرير الفنانة محضراً اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه منها من دون وجه حق. وهو ما جاء بناء على توكيل عام منها يسمح له بإدارة المبالغ المستحقة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

ويشار إلى أن الفيلم المذكور يجمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة وهم إلى جانب هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي وعباس أبو الحسن وأروى جودة ومصطفى خاطر وهو من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وكريم فاروق ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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ويذكر أن وزيري نشر على حسابه على “إنستغرام” مؤخراً صورة له أرفقها بتعليق يحتمل التأويل. وتضمن مقولة لجيسون ستاتهام جاء فيها: “الرقي هو أن يكون لديك الكثير لتقوله لكنك تختار الحفاظ على الصمت في مواجهة الحمقى”.