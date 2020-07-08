إنتحار مروع لفتاة أسفل عجلات مترو الأنفاق في القاهرة (فيديو)

الدبور – إنتحار مروع لفتاة مصرية، في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثار ضجة واسعة في مصر السيسي، إلى أين وصل الحال بالناس، في بلد تزايدت فيه في الفترة الأخيرة حالات الإنتحار و الجرائم التي لم تشهدها مصر من قبل.

حيث أقدمت فتاة مصرية على إنتحار مروع ، إذ ألقت بنفسها أسفل ”مترو الأنفاق“ في إحدى المحطات بوسط القاهرة، مساء الأربعاء.

وذكرت الأجهزة الأمنية في مصر، أنها تلقت بلاغا بإقدام سيدة على الانتحار من خلال إلقاء نفسها أسفل المترو بمحطة الشهداء، وتوجه رجال المباحث لمكان الواقعة لتتبين وفاتها.

ولفتت الأجهزة المختصة إلى أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة بالمحطة التي شهدت حالة الانتحار للوقوف على ملابسات الحادثة.

وفي السياق ذاته تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الواقعة حيث تجمهر الركاب بعد توقف القطار على إثر إلقاء السيدة بنفسها أسفله، مع تواجد بعض أفراد الشرطة.

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