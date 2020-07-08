إنتشار كورونا
Videoفيديوعش الدبابير

شاهد|دراسة مخيفة عن إنتشار كورونا: الأسوأ لم يأت بعد! فيديو

By وطن الدبور
0

الدبور – في دراسة مخيفة عن سرعة ، كشفت دراسة بحثية جديدة العلاقة بين انتشار المستجد وفصل الشتاء، وتأثير درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة على سرعة انتشار وباء كوفيد-19.

استكشف باحثون من الهند العلاقة بين متوسط ​​درجة حرارة الدولة وعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجد الباحثون ارتباطا كبيرا بين البلدان التي كانت تعاني من انخفاض في درجات الحرارة حيث تكون أكثر برودة مما يساعد على إنتشار كورونا على نطاق واسع داخل البلاد.

وأكد العلماء أن، “درجات الحرارة الباردة المقبلة في الشتاء ستؤدي إلى زيادة انتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.

وشدد الباحثون أن الصيف قد يوفر أفضل فترة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

خلال الدراسة قام الباحثين تشاندي ماندال، من جامعة راجستان المركزية وماهافير سينغ بانوار من جامعة باناراس هندو، بجمع متوسط ​​درجات الحرارة وعدد حالات كوفيد-19 النشطة في بلدان مختلفة، حيث استندت البيانات إلى الفترة ما بين أواخر مارس/آذار إلى منتصف أبريل/نيسان الماضيين.

ووجد الثنائي أن البلدان ذات خطوط العرض المرتفعة والتي يعتبر مناخها أكثر برودة كانت أكثر عرضة لتفشٍ واسع لفيروس كورونا المستجد، ووجد بها عدد إصابات أكثر. في المقابل، وجد الباحثان حالات أقل في المناطق ذات المناخ الأكثر دفئا، وخط العرض الأقل.

وأوضح الباحثان، أن كل هذه الملاحظات تشير إلى أن درجة الحرارة المنخفضة، قد تكون عامل خطر تساعد على تفشي كوفيد-19.

إقرأ أيضا: شاهد ممثلة مصرية مشهورة قتلت زوجها لأنه إستفزها! فيديو

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

شاهد اليوم الأسود في كاليفورنيا و أريزونا وتكساس (فيديو)

عش الدبابير

حفل زفاف تحول لبؤرة إنتشار كورونا..وفاة العريس وإصابة 95 شخصا “فيديو”

عش الدبابير

فيروس جديد في الصين قد يتحول إلى جائحة ومصدره الخنازير

الصورة أحلى

إصابة سعدون جابر بفيروس كورونا، خبر أثار ضجة في مواقع التواصل

فيديو

شاهد 9 آلاف موقع جنسي جديد بسبب كورونا و الحظر! (فيديو)

عش الدبابير

مدينة سعد العبدالله في الكويت تتمرد: “من النهاردة مفيش كورونا”..أنا…

Leave A Reply

Your email address will not be published.