شاهد|دراسة مخيفة عن إنتشار كورونا: الأسوأ لم يأت بعد! فيديو

الدبور – في دراسة مخيفة عن سرعة إنتشار كورونا، كشفت دراسة بحثية جديدة العلاقة بين انتشار فيروس كورونا المستجد وفصل الشتاء، وتأثير درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة على سرعة انتشار وباء كوفيد-19.

استكشف باحثون من الهند العلاقة بين متوسط ​​درجة حرارة الدولة وعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجد الباحثون ارتباطا كبيرا بين البلدان التي كانت تعاني من انخفاض في درجات الحرارة حيث تكون أكثر برودة مما يساعد على إنتشار كورونا على نطاق واسع داخل البلاد.

وأكد العلماء أن، “درجات الحرارة الباردة المقبلة في الشتاء ستؤدي إلى زيادة انتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.