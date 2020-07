رجل يعتدي بوحشية على مسلمة محجبة ويطرحها أرضا أمام أبنائها، فيديو أثار ضجة

الدبور – في فيديو أثار ضجة واسعة، ظهر رجل روسي وهو يعتدي على مسلمة محجبة ويطرحها أرضا بعنف وبلا رحمة أمام أبنائها، في منظر إستفز الجميع، و إلتقطته إحدى الكاميرات في الشارع.

وفي مقطع الفيديو المتداول من كاميرات المراقبة بحديقة عامة في مدينة نيجنكامسك في تتارستان الروسية، ظهر رجل يهاجم امرأة مسلمة تمشي مع أطفالها من الخلف، ويركلها بقوة، مما أدى لسقوط المرأة.

وواصل الرجل اعتداءه الوحشي على مسلمة محجبة حتى بعد سقوطها على الأرض غير مبال بوجود أطفالها الأربعة.

وألقت قوات الأمن القبض على الرجل، والذي تبين القبض عليه سابقا بحسب موقع قناة “روسيا 1″، وقال إن الدافع وراء اعتدائه على النساء هو “كرهه الشديد لهن”.

وهاجم الرجل 5 نساء أخريات بنفس الطريقة بعضهن مع أطفالهن أيضا، كما أن واحدة كانت حاملا.

Muslim mother brutally attacked in front her children in a park in #Nizhnekamsk city, Republic of #Tatarstan.



He attacked 5 women including a pregnant woman in a public park.



He was arrested and detained. When asked about his motive, he said because of his "hatred for women". pic.twitter.com/INBfEoWaeN