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رجل يعتدي بوحشية على مسلمة محجبة ويطرحها أرضا أمام أبنائها، فيديو أثار ضجة

By وطن الدبور
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الدبور – في فيديو أثار ضجة واسعة، ظهر رجل روسي وهو يعتدي على ويطرحها أرضا بعنف وبلا رحمة أمام أبنائها، في منظر إستفز الجميع، و إلتقطته إحدى الكاميرات في الشارع.

وفي مقطع الفيديو المتداول من كاميرات المراقبة بحديقة عامة في مدينة نيجنكامسك في تتارستان الروسية، ظهر رجل يهاجم امرأة مسلمة تمشي مع أطفالها من الخلف، ويركلها بقوة، مما أدى لسقوط المرأة.

وواصل الرجل اعتداءه الوحشي على مسلمة محجبة حتى بعد سقوطها على الأرض غير مبال بوجود أطفالها الأربعة.

وألقت قوات الأمن القبض على الرجل، والذي تبين القبض عليه سابقا بحسب موقع قناة “ 1″، وقال إن الدافع وراء اعتدائه على النساء هو “كرهه الشديد لهن”.

وهاجم الرجل 5 نساء أخريات بنفس الطريقة بعضهن مع أطفالهن أيضا، كما أن واحدة كانت حاملا.

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أثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل وطالب مغردون بمحاسبة الرجل وعدم السماح لأمثاله من “المختلين” بالتجول بالشوارع وإيذاء الآخرين.

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واعتبروا أن المرأة اعتُدي عليها لأسباب عنصرية كونها ترتدي النقاب، إلا أن الرجل اعتدى على نساء أخريات أيضا.

وجمهورية تتارستان هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، وتقع على السفوح الغربية لجبال الأورال الفاصلة بين آسيا وأوربا بمساحة تبلغ نحو 70 ألف كم مربع وسكانها يقتربون من 4 ملايين نسمة.

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