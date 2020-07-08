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شاهد السعودية توجه دعوة لممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة

By وطن الدبور
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الدبور – السعودية وجهت دعوة لممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية الأصل و الأمريكية الجنسية، ، لزيارة السعودية بعد إعلان توقفها عن تصوير الأفلام الإباحية، وتحولت لإنتاجها فقط، هذا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الغجتماعي.

ونشرت المعارضة السعودية علياء أبو تايه الحويطي تغريدة، لسعها الدبور كعادته، قالت فيها ما نصه: “هذه تذهب لنيوم! والحويطات تهجر من المنطقه لعيونها، وعيون خادم الصهاينه مبس! إلا لعنة الله على الظالمين!”

وجاءت ردا على تغريدة نشرت جاء فيها: “هل تصدق ان تم تقديم دعوة لممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة لزيارة #السعودية من قبل الديوان الملكي السعودي !! وسوف تذهب مباشرة إلى #نيوم مقر إقامة #محمد_بن_سلمان في يخته …”

وانتشرت أنباء كثيرة عن توجيه دعوة رسمية لممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة، للمشاركة في موسم الترفيه في الرياض، ونشرت صفحات كثيرة فيديو قيل إنه لمايا خليفة في جدة، ولم يتم التأكد وقتها من صحة الفيديو لأنه قصير جدا.

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ولكن أفادت أنباء كثيرة إنه تم توجيه الدعوة فعلا لها لزيارة السعودية، ولكن إنتشار فيروس كورونا أجل موضوع زيارتها، بعد وقف كل برامج الترفيه في السعودية، ولكن الدعوة مازالت قائمة، بطلب خاص من للإستفادة ربما من خبرتها في الترفيه.

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