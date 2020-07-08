شاهد السعودية توجه دعوة لممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة

الدبور – السعودية وجهت دعوة لممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية الأصل و الأمريكية الجنسية، مايا خليفة، لزيارة السعودية بعد إعلان توقفها عن تصوير الأفلام الإباحية، وتحولت لإنتاجها فقط، هذا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الغجتماعي.

ونشرت المعارضة السعودية علياء أبو تايه الحويطي تغريدة، لسعها الدبور كعادته، قالت فيها ما نصه: “هذه تذهب لنيوم! والحويطات تهجر من المنطقه لعيونها، وعيون خادم الصهاينه مبس! إلا لعنة الله على الظالمين!”

وجاءت ردا على تغريدة نشرت جاء فيها: “هل تصدق ان تم تقديم دعوة لممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة لزيارة #السعودية من قبل الديوان الملكي السعودي !! وسوف تذهب مباشرة إلى #نيوم مقر إقامة #محمد_بن_سلمان في يخته …”

هذه تذهب لنيوم!

والحويطات تهجر من المنطقه لعيونها، وعيون خادم الصهاينه مبس! إلا لعنة الله على الظالمين! #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم #العدالة_لضحايا_نيوم https://t.co/kt9ahSaOFu — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 9, 2020

وانتشرت أنباء كثيرة عن توجيه دعوة رسمية لممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة، للمشاركة في موسم الترفيه في الرياض، ونشرت صفحات كثيرة فيديو قيل إنه لمايا خليفة في جدة، ولم يتم التأكد وقتها من صحة الفيديو لأنه قصير جدا.

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ولكن أفادت أنباء كثيرة إنه تم توجيه الدعوة فعلا لها لزيارة السعودية، ولكن إنتشار فيروس كورونا أجل موضوع زيارتها، بعد وقف كل برامج الترفيه في السعودية، ولكن الدعوة مازالت قائمة، بطلب خاص من تركي آل الشيخ للإستفادة ربما من خبرتها في الترفيه.

فيديو عن نجمة الافلام الاباحية #ميا_خليفة في جدة بالمملكة السعودية!

زارت #جدة لتبادل ثقافة او فن او التعاقد مع تركي آل الشيخ او التوبة او ماذا؟

ناشطات سعوديات وعلماءنا في المنفى او سجون ابن سلمان، وممثلة افلام اباحية تدنس ارض بلاد الحرمين بحرية تامة!pic.twitter.com/Km457c7Tbx — رأي الخليج (@GulfViews) November 15, 2019