هنا الزاهد
Videoفيديوالصورة أحلى

شاهد الفنانة المصرية هنا الزاهد تتعرض للتحرش في الشارع

By وطن الدبور
0

الدبور – تعرضت الفنانة المصرية للتحرش في أحد شوارع القاهرة في مصر، ونشرت فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي تم تداوله بشكل واسع، يظهر تحرش مجموعة من الشباب بها في الشارع.

و تمالكت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، نفسها وصورت ​ لحظة تعرضها للتحرش اللفظي من قبل مجموعة من الشباب، راحوا يلاحقونها في أحد الشوارع في القاهرة.

ونشرت على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وظهر في أول فيديو أشخاص يلاحقون سيارتها ويتحرشون بها لفظيا، وكادوا أن يتسببوا في تعرضها لحادث سير، لكنهم هربوا بمجرد أن أظهرت هاتفها، وتبين لهم أنها تصورهم وتوثق الحادثة وفقا لما كشفته الفنانة.

ودعت هنا كل شابة تتعرض للتحرش أن توثق الأمر وتأخذ حقها وتصورهم لكي يبتعدوا عنها، خوفا من الفضيحة، التي قد تسببها لهم في مجتمع يعتبر هذا السلوك شائنا وليس من أخلاقنا وتربيتنا.

وقالت عندما أخرجت تلفوني هربوا كالفئران، لانهم هم فئران أصلا.

- Advertisement -

يذكر أن مصر تعاني منذ سنوات من جرائم التحرش الجنسي، و التي تزداد يوما بعد يوم، ووصل الحال إلى حالات إغتصاب علني في الشارع، وأعادت قضية متحرش الجامعة الامريكية، قضية التحرش إلى الواجهة من جديد.

وخرجت أكثر من فنانة وناشطة مصرية للتحدث عن قضية التحرش المزعجة، سواء اللفظية أو غيرها، وطالب الجميع من الفتيات عدم الخوف ومواجهة المتحرشين وتسليمهم للعدالة، حتى تتوقف هذه الظاهرة التي يتحدث عنها حتى الإعلام الغربي.

إقرأ أيضا: شاهد ممثلة مصرية مشهورة قتلت زوجها لأنه إستفزها! فيديو

قد يعجبك

You might also like
الصورة أحلى

فنانة مصرية تصدم الجميع بتجربتها مع متحرش الجامعة الأمريكية

فيديو

شاهد: وحش بشري قتل فتاة بعد رفضها الإستسلام و ضاجع جثتها (فيديو وصور)

فيديو

شاهد إعتداء جماعي على سيدة مصرية بمنطقة زراعية.. وتصويرها بفيديو فاضح

فيديو

شمس الكويتية تعرضت لحفل تحرش جماعي بعد ظهورها بملابس فاضحة في الشارع

الصورة أحلى

تفاصيل خطيرة وصادمة بقضية فتاة التيك توك منة عبدالعزيز (فيديو)

الصورة أحلى

ضبط مُسن وهو يغتصب فتاة معاقة، وهذا ما فعله الاهالي به؟!

Leave A Reply

Your email address will not be published.