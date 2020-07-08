شاهد الفنانة المصرية هنا الزاهد تتعرض للتحرش في الشارع

الدبور – تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد للتحرش في أحد شوارع القاهرة في مصر، ونشرت هنا الزاهد فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي تم تداوله بشكل واسع، يظهر تحرش مجموعة من الشباب بها في الشارع.

و تمالكت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، نفسها وصورت ​ لحظة تعرضها للتحرش اللفظي من قبل مجموعة من الشباب، راحوا يلاحقونها في أحد الشوارع في القاهرة.

ونشرت على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وظهر في أول فيديو أشخاص يلاحقون سيارتها ويتحرشون بها لفظيا، وكادوا أن يتسببوا في تعرضها لحادث سير، لكنهم هربوا بمجرد أن أظهرت هاتفها، وتبين لهم أنها تصورهم وتوثق الحادثة وفقا لما كشفته الفنانة.

ودعت هنا كل شابة تتعرض للتحرش أن توثق الأمر وتأخذ حقها وتصورهم لكي يبتعدوا عنها، خوفا من الفضيحة، التي قد تسببها لهم في مجتمع يعتبر هذا السلوك شائنا وليس من أخلاقنا وتربيتنا.

وقالت عندما أخرجت تلفوني هربوا كالفئران، لانهم هم فئران أصلا.

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#هنا_الزاهد توثق حادثة تحرش تعرضت لها أثناء قيادتها السيارة..

ووصفتهم بالفئران ووجهت رسالة للفتيات💬 “ماتسكتيش عن حقك”…https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي pic.twitter.com/MRfdSJDzCI — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 7, 2020

يذكر أن مصر تعاني منذ سنوات من جرائم التحرش الجنسي، و التي تزداد يوما بعد يوم، ووصل الحال إلى حالات إغتصاب علني في الشارع، وأعادت قضية متحرش الجامعة الامريكية، قضية التحرش إلى الواجهة من جديد.

وخرجت أكثر من فنانة وناشطة مصرية للتحدث عن قضية التحرش المزعجة، سواء اللفظية أو غيرها، وطالب الجميع من الفتيات عدم الخوف ومواجهة المتحرشين وتسليمهم للعدالة، حتى تتوقف هذه الظاهرة التي يتحدث عنها حتى الإعلام الغربي.