السعودية مودل روز تشرح كيف تكبر مؤخرتها في فيديو فاضح جديد!

الدبور – الفاشينيستا السعودية المثيرة للجدل مودل روز، والتي لا يكاد يختفي فيديو فاضح لها حتى يخرج آخر أكثر بشاعة من سابقه، وكأنها تحاول كسب المزيد من الشهرة بفيديوهاتها الفاضحة وحركاته كلامها الذي يستفز النشطاء في السعودية الجديدة.

وقالت مودل روز بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، مقدمة نصائح عن طريقتها في تكبير مؤخرتها بطريقة طبيعية، وليس كما تفعل العربيات، وقالت: “سألتني إحدى مُتابعاتي لماذا لا أقوم بتكبير عضلتي الخلفية، أنا أرى أن نظراتكم تعودت على رؤية المقاسات الكبيرة، لكن هذا بالنسبة لي تلوث بصري”.

وتابعت مودل روز: “حقن السيلكون تجعل بين تضاريس الفتاة متر، ولأنكم اعتدتم على هذه المناظر، أصبحتم ترون أنني غير طبيعية”.

وأشارت مودل روز إلى أنها ترى نفسها طبيعية مقارنة بالناس، وأضافت: “لكنكم اعتدتم على رؤية مقعد في الخلف، أما أنا لو أردت تكبير شيء في جسمي، أكبره بالتمارين، أما حقن وهذه الأمور مستحيل”.

وأكدت مودل روز أنها ليست ضد التجميل، وقالت: “ولكن بالمعقول، أصبحت أرى أشياء كثيرة غير معقولة، أصبحت أكره الجسم العربي من كثرة التضاريس، الجسم العربي جميل ومتناسق خصر وأشياء طبيعية ملفتة، لكنه أصبح الآن مثل رسمة الكارتون حيث التضاريس تكون في منطقة بالجسده، أنا طبيعة بينما هم ليسوا طبيعيين”.

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وتخصصت السعودية مودل روز مؤخراً بعلم المؤخرة، فظهرت بمقطع وهي ترتدي تيشرت يكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.