شاهد| فتيات شبه عاريات في المدينة المنورة، في أكبر إنجاز لولي عهد أبوظبي!

الدبور – من كان يتصور أن يشاهد فتيات شبه عاريات، في عرض أزياء في مدينة الرسول عليه الصلاة و السلام، أول عاصمة للدولة الإسلامية، ومركز إنطلاق الدعوة الإسلامية في العالم كله، في إنجاز يعد الاكبر بفضل ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب، لتدمير بلاد الحرمين بشكل كامل للسيطرة على المنطقة.

فقد سمحت السلطات السعودية، لمجلة “فوج” العالمية، بتصوير لقطات صاخبة لعارضات أزياء عالميات، داخل منطقة المدينة المنورة.

ونشرت الطبعة العربية من مجلة الأزياء الشهيرة “فوج”، ومقرها الولايات المتحدة، لقطات صاخبة للحملة الدعائية للعلامة التجارية “مونوت”، ومقرها نيويورك، والتي ظهرت فيها عارضات إزياء مثل “كيت موس” و”مارياكارلا بوسكونو” و”كانديس سوانيبويل” و”جودان دان” و”آمبر فاليتا” و”أليك ويك”.

وشوهدت العارضات يرتدين فساتين ضيقة مع شقوق الفخذين في جلسات التصوير، التي تدعى (24 ساعة في العلا) وهي منطقة معروفة بأنها أكبر متحف في الهواء الطلق، وهي تتكون من هياكل صخرية منحوتة ممائلة لمدينة البتراء الأردنية، وقد صنفتها منظمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي.

وقال المصمم اللبناني “إيلي مزراحي”، الذي نظم وأخرج التصوير: “لقد اقتنعت هذه المواهب- عارضات الأزياء- بأنهم سينظرون إلى الوراء في هذه اللحظة كشئ مميز. وأضاف، أن “كيت موس”، كانت أول من حضر في الساعة الخامسة صباحاً وأخر من غادر.

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كواليس 24 ساعة قضتها ’مونو‘ في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالسعوديةhttps://t.co/C7WiZL8cEu — ڤوغ العربية (@VogueAlArabiya) July 7, 2020

وأثارت الصور ضجة واسعة في وسائل التواصل الإجتماعي، وعلق الكثير من النشطاء على الصور الفاضحة، وكيف إختارت السعودية أمكان مقدسة لعمل غير أخلاقي ولا يناسب قدسية المكان الذي تدعي إنها تحافظ عليه، حيث تطلق على نفسها بلاد الحرمين، وعلى ملكها خادم الحرمين، لتصبح بلاد العري وتدمير الإسلام في المنطقة.

حيث لم تكن طبيعة التصوير وفساتين العارضات مناسبة لقدسية المنطقة، حيث أن موقع التصوير لا يبعد سوى 300 كيلو متر عن المدينة المنورة. ويقع الموقع ضمن نفس المنطقة التي تقع في منطقة المدينة المنورة، التي تضم المسجد النبوي.

حيث علق الصحفي الفلسطيني المقيم في واشنطن، نظام المهداوي على الحدث بتغريدة لسعها الدبور، وقال ما نصه: “آخر قذارات #محمد_بن_سلمان سماحه لمجلة ”فوج“ بتصوير عارضات أزياء شبه عاريات في #المدينة_المنورة أول عاصمة في تاريخ #الإسلام، وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد #مكة والتي قال فيها النبي محمد (ص): «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك في مُدِّهم وصاعهم»”

آخر قذارات #محمد_بن_سلمان سماحه لمجلة ”فوج“ بتصوير عارضات أزياء شبه عاريات في #المدينة_المنورة أول عاصمة في تاريخ #الإسلام، وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد #مكة والتي قال فيها النبي محمد (ص): «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك في مُدِّهم وصاعهم» pic.twitter.com/E3AAwUYsKN — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) July 10, 2020

المملكة العربية السعودية تسمح بالتصوير فوج أرابيا فاضح في محافظة المدينة المنورة

Saudi Arabia allows raunchy Vogue Arabia photoshoot in Madina province – Middle East Monitor | via @MiddleEastMnt https://t.co/HVlwdt3E2O https://t.co/HVlwdt3E2O — Yahia Sam (@samami73) July 10, 2020