مسك ثدييها: شرطي أمريكي يتحرش جنسيا بسيدة أثناء إعتقالها في فيديو الأكثر مشاهدة

الدبور – شرطي أمريكي أثار ضجة واسعة في الولايات المتحدة، بعد إنتشار فيديو له أثناء إغعتقال سيدة أمريكية في الأربعين من عمرها وهو يتحرش بها وهي مكبلة اليدين، في فيديو الأكثر مشاهدة حتى كتابة هذا الخبر.

حيث أثار مقطع الفيديو لضابط شرطي أمريكي خلال اعتقاله امرأة في ولاية في أوستن بولاية تكساس ضجةً واسعة، بعد قيامه بملامسة ثدييها بطريقةٍ متعمدة و مستفزة.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنّ السيدة التي ظهرت في الفيديو تُدعى روزاليندا نونو تريفينو (40 عامًا)، وقُبِضَ عليها بزعم ارتكابها عدة مخالفات مرورية.

وخلال محاولة الضابط تفتيش “روزاليندا”، تظهر في المقطع وهي تصرخ وتطالب بضابط شرطة أنثى لتفتيشها.

ويُشاهد في الفيديو، تعمُّد الضابط ملامسة صدر المعتقلة “روزاليندا” خلال تثبيتها على مقدمة مركبة الشرطة، بينما يُسمع في الخلفية رجل يصرخ عليه ويقول: “لا تلمسها بهذه الطريقة”.

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ووصف معلّقون على الفيديو تصرّف الضابط بأنه “مثير للاشمئزاز”.

ونُشر الفيديو على موقع ”تويتر“ من قبل ”أي جى سبيس“ وهو ناشط في مجال الحقوق المدنية من أصل باكستاني مقيم في ديترويت، والذي تم طرده ذات مرة من تجمع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وعلق أي جي سبيس، على الفيديو قائلًا: ”هذا اعتداء جنسي مشين.. وأطالب بالعدالة لهذه السيدة.. كم هو أمر مشين“.

وقال ناشط آخر يدعى ”ستيل بلوم“: ”ماذا عن الجزء الذي يمسك فيه صدرها دون موافقتها؟ ألن يصنف ذلك على أنه اعتداء؟“.

This is fucking disgusting.

"I DEMAND A FEMALE OFFICER"

Austin, Texas PD @Austin_Police pic.twitter.com/eAiIejUP8j — 𝕾𝖆𝖒 (@mo0nlitruby) July 6, 2020

وأصدرت إدارة شرطة أوستن بيانًا مطولًا دافعت فيه عن تصرفات الضابط، وقالت إنها على علم بالفيديو الذي يتم تداوله أثناء اعتقال “روزاليندا”. وفي سلسلة رسائل على تويتر، شاركت إدارة الشرطة أيضًا سياستها التي أوضحت أنه في حالة عدم توفر ضابطة أنثى “يجب إجراء التفتيش للمعتقلة أمام نظام تسجيل فيديو صوتي متنقل”.