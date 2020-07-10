لسعات

الشاهين العماني يرد على الزعتر الإماراتي ويقصم ظهر البعير

By وطن الدبور
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الدبور – رد ، المغرد الشرس الذي غاب عن الساحة لفترة طويلة، بعد تقييد حسابه من قبل مكتب تويتر في دبي، لما يشكله من خطر أكبر من خطر إيران التي تعاديها الإمارات علنا، وتقوي علاقاتها الإقتصادية معها سرا، رد على الكاتب السعودي الأصل و الإماراتي التمويل بعدما تركه لفترة يلعب في ساحات تويتر وحده.

ونشر خالد زعتر السعودي الجنسية وإماراتي الدفع، و الذي يدافع عن الإمارات اكثر ما يدافع عن بلده الأصلي، ويهاجم كل من ينتقد سياسات بن زايد في المنطقة، ولا يكترث بمن يهاجم السعودية، نشر تغريدة هاجم فيها واتهمها بإنشاء جيش من الذباب الإلكتروني كما فعل مموله بن زايد في الإمارات، وهذا يعد تعدي على حقوق ملكية الجيوش الذبابية.

حيث قال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “حتى سلطنة عمان أصبح لديها ” ذباب إلكتروني ” يبدو أن السياسة الحيادية لسلطنة عمان والتي لم يعد احد يستسيغها بعد تسريبات #خيمه_القذافي ويوسف بن علوي ، جعل الإخوه العمانيين يتجهون للإعتماد على إستراتيجية الذباب الإلكتروني بدلاً من تغيير قواعد السياسة الحيادية الحالية ،،”

ليرد عليه الشاهين العماني برد ألجمه وربما تمنى لو أن الشاهين لم ينتبه لتغريدته أبدا، حيث قال له ما نصه: “ليس لدينا قواعد (سياسة حالية) كورقة كلينكس تطيرها رياح ابوظبي من الرياض فتحط بها على وجه كل عاطس وساعل و،،،(استخدامات أخرى) بل لدينا بالسياسة (ركائز ثابتة) لم تركع ولم تنحني ،، قبل ان يسلم شريفكم مفاتيح مكة للسلطان العثماني بمئات السنين”

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وأضاف بتغريدة ثانية قصمت ظهر البعير، ما نصه: “اما معالي يوسف بن علوي فلو سقطت شعرة من لحيته البيضاء بأرضكم لخرج من بلاطكم من يفوق صبر تشرشل ودهاء ستالين وغضب روزفيلت و علم ستيفن هاوكنز لكن المجد لا ينبت بغير ارضه ولا تحل الصهاريج محل قروم القوم وكُماتهم خالص تحياتي للجوري والهنوف وبنت جاسم و بن فيحان الزعتر والذباب بأكمله”

يذكر أن الكاتب السعودي خالد زعتر متخصص بمهاجمة قطر و الكويت وسلطنة عمان، ويدافع بكل قوة عن ولي عهد أبوظبي بن زايد، بإعتبار هو المحرك الفعلي لسياسات بلده السعودية، فبالتالي لن يغضب منه بن سلمان إذا دافع بكل شراسة عن مصدر القرار السعودي في أبوظبي.

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