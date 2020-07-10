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شاهد الفيديو الحصري المسرب من هاتف حمد المزروعي كيف يدير الذباب الإماراتي شخصيا

By وطن الدبور
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الدبور – حصل الدبور على الفيديو الحصري، المسرب من هاتف حمد المزروعي، وزير القذارة الإماراتي، لكيفية إدارته للذباب الإماراتي شخصيا بنفسه وفي مقر عمل الذباب الإماراتي الرسمي.

فقد سرب ناشط على موقع تويتر الفيديو الحصري لطريقة عمل الذباب، وكيف يديرههم حمد المزروعي، المقرب من ولي عهد أبوظبي، بكل حرفية ومهنية لا تجدها في أي ذباب في العالم.

وكان بن زايد قد أطلق اللجان الإلكتروني، وأمر ولي عهد السعودية بن سلمان أيضا بتمويل لجان إلكترونية في السعودية، اطلق عليها فيما بعد الذباب الإلكتروني، لأنه يكرر ما يرسل له من تغريدات بدون فهم ولا حتى تغيير في المحتوى، واطلق عليه الذباب لقذارته في مهاجمة كل من ينتقد سياسات في المنطقة.

الدبور ينشر لكم الفيديو الحصري المسرب من هاتف المزروعي، و الذي حصل عليه دبور مشاكس، وأثار ردة فعل من قبل النشطاء، ومنهم الإعلامية المعروفة غادة عويس، وهي التي أصابها أكثر القذارة من الذباب.

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