فيديو مؤثر عن كورونا في سلطنة عمان، بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات

الدبور – بعد تزايد حالات الإصابة ب فيروس كورونا في سلطنة عمان، وتسجيل أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات في السلطنة، ومع تهاون البعض بخطورة الفيروس، أو وصولهم لمرحلة الملل من إتباه الإجراءات الوقائية، خصوصا بعد إنتهاء الحظر، أو رفعه تدريجيا في مناطق مختلفة.

تداول نشطاء فيديو مؤثر عن فيروس كورونا في السلطنة، الفيديو تم إعداده بشكل قوي ومؤثر وسهل وبسيط، لتوعية الشعب بخطورة الفيروس حتى لو تم رفع الحظر وعودة الناس لأشغالها.

الفيديو كان بعنوان رفع الحظر لا يعني رفع الحذر، أي يجب إتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي أصدرتها اللجنة العليا، التي تشكلت بأمر السلطان هيثم لمتابعة إنتشار و الوقاية من فيروس كورونا ومحاربته حتى القضاء عليه في السلطنة.

الفيديو لقى تفاعلا قويا في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي في السلطنة، ويجب أن يعرض في جميع دول العالم ويتم نشره في كافة الوسائل الإعلامية يوميا وبين البرامج التلفزيونية، لما يحمله من رسالة قوية وسهلة ومبسطة.

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و أعلنتْ وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 1889 إصابة‎ جديدة بفيروس كورونا؛ من بينهم 1268 إصابة لعُمانيين، و621 غير عُمانيين، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة بالسلطنة إلى 53614 حالة، مع تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 244 حالة، وهي أعلى حصيلة يومية تشهدا السلطنة.

وسجلت الوزارة 1204 حالة شفاء جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 34225 حالة، كما تمَّ إجراء 4574 فحصا جديدا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 231211 فحصا. وتظهر الإحصاءات تسجيل74 حالة منومة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة 501 حالة، وبلغ إجمالي المنومين في العناية المركزة 130 حالة.

مع ارتفاع الشديد لعدد حالات الاصابة بمرض كورونا في تصوري الوقت ليس وقت عتاب وتوجيه النقد، الوقت وقت تكاتف الجميع أفراد ومؤسسات كما اعتادت عُمان ان ترى منا ذلك في المواقف العصيبة والظروف الاستثنائية، كل ودوره ومسؤولياته اتجاه هذا الامر.#سنجدد_نهضة_يوليو_بالتزامنا #كورونا — عيسى بن سعيد الصلتي (@IssaAlsalti) July 10, 2020