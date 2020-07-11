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غادة عويس تهاجم الرئيس أردوغان بعد تحويل آيا صوفيا: ليس أنت من تحرر الأقصى

By وطن الدبور
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الدبور – أثارت الجدل و الغضب بعد نشرها تغريدة هاجمت فيها الرئيس التركي رجب طيب ، بعد تحويل إلى مسجد، الامر الذي إشترك فيه مع الإعلام الإماراتي و السعودي لأول مرة، وتناقل تغريدتها الذباب، وتحدوها أن لا تلغيها بعد الضجة الكبيرة.

ونقلت الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس تغريدة للرئيس أردوغان في حسابه باللغة العربية يحتفي فيها بإعادة آيا صوفيا الى وضعها الطبيعي وقال إنها بشارة لتحرير الأقصى، ولم يعد بتحرير الأقصى بل قال بشارة خير لتحرير المسجد الأقصى، الأمر الذي إعترضت عليه عويس أيضا.

وقالت غادة عويس بتغريدتها التي أثارت الكثير من الجدل و التعليقات، معترضة على تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، ما نصه: ١-عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها.”

وأضافت ردا على قول أردوغان إنها بشارة لتحرير الأقصى، ما نصه: “٢-من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى. ٣-الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون وحدهم يقاومون تهويد القدس.”

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الذباب الإماراتي و السعودي إحتفل بالتغريدة ولكنه في نفس الوقت تحدى عويس ان لا تحذفها، في إشارة لتغريدة ثانية حذفتها، حيث قال أحدهم: “لا تحذفينها اذا انتي شجاعه”

وقالت الناشطة الدكتورة ما نصه: “اردوغان لم يحولها الي مسجد بل اعادها الي اصلهاكانت مسجد بعد الفتح اشتراها السلطان محمد الفاتح واوقفها للاسلام ظلت مسجد مئات السنين جاء اتاتورك فحولها الي متحف تحت الضغط اليوم تعود الي حقيقيتها الصليبين استولوا علي الاف المساجد في اوروبا وحولوها الي اسطبلات وخمارات أعيدوها لنا”

وقال أخر ما نصه: “التزموا الصمت عندما أعلن ترامب القدس عاصمة لإسرائيل… علا صياحهم عندما أعلنت آيا صوفيا مسجدا للمسلمين ! أنه زمان العجب”

وقال ناشط آخر ايضا معترضا على تغريدة عويس، حيث قال ما نصه: “١-هناك فارق بين مدينة فتحت صلحا وهي القدس فهذه يقر أهلها على كنائسهم ومعابدهم وبين مدينة فتحت بالقوة. ٢-هناك فارق بين كنيسة باعها أهلها لمن جعلها مسجدا وبين كنيسة غصبت من أهلها. ٣-ليتك تكونين منصفة ولاتكيلين بمكيالين وتطالبي المسئولين في أسبانيا بإعادة المساجد التي حولت كنائس”

و أضاف: “المدن التي فتحت حربا الأمر متروك فيها للحاكم يقرر ما يراه أصلح للمسلمين؛ إما إبقاؤها على ما هي عليه أو تحويلها مسجدا”

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