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فيديو مروع في السعودية لطفلين احتجزا داخل سيارة في الشمس أنقذوا جواهر ووائل

By وطن الدبور
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الدبور – تم تداوله بشكل كبير في وسائل التواصل الإجتماعي داخل ، حيث فتحت تحقيقا في الموضوع بعد أن أثار ضجة واسعة لإنقاذ طفلين، جواهر ووائل.

ويظهر في مقطع الفيديو، طفل بدا في الثالثة من عمره على أبعد تقدير، وشقيقته الأكبر منه فيما يبدو، والتي لا تتجاوز الخامسة من عمرها، وقد خرجا للتو من سيارة متوقفة تحت الشمس وقد احتجزا بداخلها لفترة طويلة قبل أن ينقذهم عابر للطريق شاهدهما صدفةً على حد قوله.

ووثق الرجل مجهول الهوية، في فيديو مروع لحظة خروج الطفلين، ويدعيان جواهر ووائل، وقد بديا منهكين ويتنفسان بصعوبة، قبل أن يستلقيان أرضاً من شدة الإجهاد الذي تعرضا له داخل السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وواصل المنقذ المجهول، تصوير الطفلين الذين بدءا بالبكاء، قبل أن تبدأ الفتاة بالتقيؤ وينتهي الفيديو عند لحظة توجه الطفلين نحو منزلهما القريب من مكان السيارة القديمة التي علقا فيها كما يقول صاحب الفيديو.

وتم تداول فيديو مروع على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة، سرعان ما وجدت استجابة رسمية انتهت بالوصول إلى الطفلين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما جرى لهما.

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وبينما انهالت كثير من الانتقادات على والدي الطفلين، لتركهما وعدم تفقدهما في فترة غيابهما داخل السيارة، تلقى مصور الفيديو، النصيب الأكبر من الانتقادات، لعدم إسعافه للطفلين، والانشغال بتصويرهما.

و فتحت السلطات المختصة في السعودية بعد إنتشار الفيديو و الضجة التي صحبته، تحقيقاً رسمياً لكشف تفاصيل مقطع الفيديو الصادم لطفلين صغيرين ظهرا وهما يصارعان للبقاء على قيد الحياة بينما انهمك شخص عثر عليهما، في تصويرهما بدلاً من طلب الإسعاف.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن المختصين في وحدة الحماية الأسرية التابعة للوزارة، فتحوا تحقيقاً في الحادثة بعدما تلقى مركز بلاغات العنف الأسري، عدة شكاوى حول الفيديو.

وأوضحت الوزارة عبر تويتر، السبت، أنها نسقت مع الجهات المختصة للوصول إلى الطفلين، لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين، ونجحت في الوقوف على الحالة من قبل وحدة الحماية في منطقة الحدود الشمالية.

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