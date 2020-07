إنجاز سعودي جديد غطى على تحويل آيا صوفيا الى مسجد!

الدبور – إنجاز سعودي جديد في طريق رؤية بن سلمان، وللتغطية على تحويل آيا صوفيا الى مسجد، الامر الذي أغضب بلاد الحرمين أكثر من الإحتلال، إحتفلت الصحافة السعودية و الإسرائيلية لوصول أكاديمي سعودي إلى صفحات مجلة عبرية تخرج من دولة الغحتلال.

فقد خصصت المجلة الأكاديمية الدورية “كيشر”، التي تصدرها جامعة تل أبيب الإسرائيلية، صفحاتها الأولى من عدد فصل الربيع، لنشر مقالة للباحث والأكاديمي السعودي، “محمد بن إبراهيم الغبان”.

ويعمل الغبان أستاذاً مشاركاً للغة العبرية والدراسات اليهودية في قسم اللغات الحديثة والترجمة، بكلية اللغات والترجمة، في جامعة الملك سعود. ووفق “كيشر” فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مقالة لسعودي في دورية أكاديمية إسرائيلية.

من جانبها أبرزت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الإثنين، هذه الخطوة التي أقدمت عليها مجلة “كيشر” لكون كاتبه سعودي الجنسية، معتبرة أن نشر المقال يعكس مرة أخرى “التغيير في موقف السعوديين من (إسرائيل)”.

وأشارت إلى أن المقال تناول “تحسين صورة نبي الإسلام محمد في نظر الجمهور الإسرائيلي، وجاء فيها أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقام علاقات طيبة مع اليهود، وأن الخلاف معهم كان على خلفية سياسية فقط وليس خلافاً دينياً”.

