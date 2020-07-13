الزعتر الإماراتي في سلطنة عمان يزور مسندم، شاهد كيف إستقبله الشاهين العماني؟

الدبور – الكاتب السعودي خالد زعتر، و المعروف باسم الزعتر الإماراتي، بعد إنتقاله للدفاع وتبني سياسات ولي عهد أبوظبي بن زايد، و المتخصص بمهاجمة سلطنة عمان وشعبها، بمناسبة وبدون مناسبة، كزيارته إلى مسندم العمانية كما قال بتغريدة أراد فيها أن يستفز النشطاء.

وقال الكاتب السعودي الزعتر الإماراتي بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “أفكر في زيارة سياحية لمحافظة #مسندم ، حيث ينتظرها مستقبل سياحي واعد ، لكن هل الاقرب الذهاب لها عبر الإمارات او سلطنة عمان ، لأن المعلومات المتوفره لدى انها تقع شمال الإمارات ، وهي مفصولة عن بقية الأراضي العمانية ،،”

أفكر في زيارة سياحية لمحافظة #مسندم ، حيث ينتظرها مستقبل سياحي واعد ، لكن هل الاقرب الذهاب لها عبر الإمارات او سلطنة عمان ، لأن المعلومات المتوفره لدى انها تقع شمال الإمارات ، وهي مفصولة عن بقية الأراضي العمانية ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) July 12, 2020

وكان بإستقبال الزعتر الإماراتي الشاهين العماني، حيث رد على تغريدته بنفس الأسلوب الذي كتبها بها، حيث قال له في إستقباله كما لسع الدبور ما نصه: :هلا زعتور قبل لا تجي بغيت أخبرك انه احياناً ننادي الشخص بأبو فلان، على اسم ابوه. أو ولد فلان احتياطاً اذا صار وجيت لا تخبر احد انه اسمك الكامل خالد بن فقيحان الزعتر (تأكدوا بأنفسكم، المعلومة ١٠٠٪ مع احترامي لكل حاملي الإسم) الان بالنسبة لمسندم اول ما تطلع من ابوظبي اسأل أي مواتن:

هلا زعتور

قبل لا تجي بغيت أخبرك انه احياناً ننادي الشخص بأبو فلان، على اسم ابوه. أو ولد فلان

احتياطاً اذا صار وجيت لا تخبر احد انه اسمك الكامل خالد بن فقيحان الزعتر (تأكدوا بأنفسكم، المعلومة ١٠٠٪ مع احترامي لكل حاملي الإسم)

الان بالنسبة لمسندم

اول ما تطلع من ابوظبي اسأل أي مواتن https://t.co/2uJn6OLhyj — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) July 12, 2020

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وأضاف الشاهين العماني ، المغرد الشرس في سلطنة عمان بالدفاع عن وطنه ضد كل من يتجرا على مهاجمة السلطنة ولو بالكلمة، قال بتغريدة ثانية تكملة للتغريدة الأولى: “وقول له (ناماستيه، كاهان هاي راس الكايماه)، وراح يدلك على الشارع الرئيسي من توصل راس الخيمة (وهنا تختلف اللغة) اسأل أي مواتن وقول له (سلام،،ببخشيد، موساندام كُچاست) وراح يدلك اتبع الطريق بعد ٣٠ كيلو راح توصل منطقة تابعة لبندر عباس اسمها شعم المركز الحدودي بعدها على طول”

وختم إستقباله للزعتر الإماراتي بقوله: “طبعا قبل هذا كله من الافضل تتواصل مع سفارتنا الموقرة بأبوظبي للتأكد من انك مرحب بك في عمان، بدل لا تحرق دراهم عبدالخالق وترجع مثل ما هو رجع تمام؟”

طبعا قبل هذا كله من الافضل تتواصل مع سفارتنا الموقرة بأبوظبي للتأكد من انك مرحب بك في عمان، بدل لا تحرق دراهم عبدالخالق وترجع مثل ما هو رجع



تمام؟ — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) July 12, 2020

الناشط الأردني الكاتب علاء الدين العناسوة رد على تغريدات الشاهين العماني، وقال كما لسع الدبور: هذا مستواه بالضبط، هكذا يجب التحدث معه باللغة التي يفهمها جيدا، وغير ذلك سيبقى تائها عند وصوله لحدود الشقيقة #عُمان ومحافظة #مسندم العمانية منذ القدم والأزل، وبطريق العودة لساحل #عُمان فهو يعرفها لأنه لن يصل أبداً لحدود #مسندم_عُمان، ((الشاهين يعطي كل شخص حقه حسب حجمه الطبيعي))