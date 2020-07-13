جريمة مروعة في الكويت: كويتي يتحدث عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل قتل ابنه

الدبور – جريمة مروعة وقعت في دولة الكويت، حيث كشف مواطن كويتي أقدم على قتل ابنه في منطقة الأندلس بمحافظة الفروانية يوم الأحد، عن اللحظات الأخيرة التي سبقت ارتكابه للجريمة وتفاصيل صادمة حول طريقة قتل ابنه والأسباب التي دفعته لفعل ذلك.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية المحلية عن مصدر أمني، جانبا من التحقيقات التي أُجريت مع المواطن الذي ذكر أن ”خلافا ونقاشا وقع بينه وبين ابنه قبيل ارتكاب جريمة مروعة ، و التي أبدى ندمه عليها لاحقا“.

وقال إن ”نقاشه مع ابنه كان بسبب تصرفات غير مقبولة ومزعجة صادرة من الابن تجاه الأسرة والجيران، ليفاجأ برفض وصراخ من قبل ابنه ذي الثلاثين عاما أثناء النقاش“.

وأوضح المصدر أن ”تصرف الابن دفع والده لمطالبته بالنطق بالشهادة قبل أن يُخرج سلاحه ويرميه بعدة رصاصات من مسدسه الذي تعطل فجأة، ما دفعه لإحضار سلاح آخر من الطابق العلوي ليواصل الطلقات على ابنه حتى أرداه قتيلا على الفور“.

وسبق أن أشار مصدر أمني إلى إلقاء القبض على المواطن الذي أقر بقتله لابنه وقام بتسليم السلاح للأجهزة الأمنية، لتتم بعدها إحالته إلى النيابة العامة بعد أن وُجهت إليه تهمة القتل العمد.

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وشهدت الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية، مع بدء أزمة كورونا، عدة جرائم قتل معظمها من أقارب وإخوة بسبب خلافات وقضايا خاصة بينهم، وآخرها الجريمة المذكورة وأخرى بنفس اليوم راح ضحيتها مقيم مصري على يد مواطنه بعد مشاجرة بينهما.