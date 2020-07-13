شاهد محمد وزيري و هيفاء وهبي الفضائح مستمرة (فيديو)

الدبور – قال الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، إنه تزوج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشكل رسمي في مارس 2017، مؤكدا أن خلافات شخصية معها كانت سببا في إشعال أزمة بينهما.

وأكد محمد وزيري في تصريحات تلفزيونية، أن المشاكل بينه وبين هيفاء وهبي بدأت قبل تصوير فيلمه الذي ينتجه للفنانة اللبنانية ويحمل عنوان ”أشباح أوروبا“، موضحا أن العلاقة توترت بسبب مشكلة شخصية خاصة بينهما.

وأكد المنتج المصري أن هذا جاء في الوقت الذي تم فيه الاستقرار على الفيلم، والتوقيع على العقود والتحضير للتصوير، وأصبح هناك عملية توزيع داخلي وخارجي، وكان لا بد من استكماله لأن الأمور أصبحت في إطار العقود. وأضاف أنه بعد تصوير أسبوعين من الفيلم والبدء في الانتقال للتصوير في جورجيا، فوجئ بأن هيفاء وهبي رفضت السفر، وجمعت فريق العمل وأبلغتهم بعدم سفرها، واضعة شرطا أمامي (لم يفصح عنه).

ورفض وزيري تأكيد مسألة أن هيفاء وهبي رفضت السفر بسبب اعتراضها على وجود ممثلة معينة في الفيلم، لم ترغب في وجودها، مشددا على أنها كانت توافق على جميع المشاركين في العمل في بداية التحضيرات.

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وأشار المنتج المصري إلى أنه لو كان هناك اعتراض من هيفاء على شيء من هذا القبيل، فإنه ليس من حقها، خاصة أن كل يوم كانت ترفض فيه التصوير كان يتسبب له بخسائر 150 ألف يورو يوميا.

وبين وزيري أنه أبلغها بذلك واحترمت حديثه معها واستأنفت تصوير مشاهدها، ”بعدما أصبح الأمر بيننا علاقة عمل فقط بسبب المشكلة القائمة“، مشددا على أنهما كانا يعيشان في نفس المنزل، ولم يكن الانفصال قد تم بعد.

حق الرد.. محمد وزيري مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي يكشف مفاجأة: كنت متجوز هيفاء وهبي من 2017#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/zfXD9A8C4a — MBC مصر (@mbcmasr) July 12, 2020

وأوضح أنه تم تصوير الفيلم وأنه دعاها لمشاهدته وهو في مرحلة المونتاج، وكان ذلك في فبراير/ شباط 2020، منوها أنها أبلغته بأنها ستسافر لارتباطها بتصوير مسلسل ”أسود فاتح“، وبعد عودتها سيتم الانفصال بينهما رسميا، وأنه وافقها على ذلك.

وأشار محمد وزيري إلى أنه لم يكن مدير أعمالها في يوم من الأيام، ولن يكون سواء لها أو لغيرها، موضحا أن هيفاء لديها مديرة أعمال خاصة بها، ولكنه كان يهتم بأمور خاصة بها كونها تخصه فقط.

وأوضح أنه قبِل أن يقال عليه مدير أعمال، كونه لم يكن يرغب بإعلان الزواج منها لأسباب خاصة به وبأسرته، لافتا إلى أن كورونا أوقفت كل شيء، مشيرا إلى أنه تحدث معها في مكالمة لمشاهدة الفيلم بشكل نهائي.

حق الرد.. محمد وزيري مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي يكشف آخر مكالمة بينه وبينها: عرفت المشاكل من السوشيال ميديا وماينفعش أرد على مراتي#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/V2Qa9MaoAt — MBC مصر (@mbcmasr) July 12, 2020