شرطة عمان السلطانية
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شرطة عمان السلطانية توقف نجم المقالب العماني علي البلوشي بعد “مقطع خادش” (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور- أعلنت عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الاثنين، عن إيقافها شخصا بتهمة الإخلال بالآداب العامة بعد تمثيله مشهدا ينافي النظام العام مع عاملة منزل، مضيفة أنه جار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفيما لم يكشف حساب الشرطة هوية الشخص الموقوف، إلا أن متابعين أكدوا أنه نجم المقالب ومواقع التواصل ، والذي سبق أن رفع بعضهم شكاوى بحقه، بعد تقديمه ”مقلبا“ بعاملة منزل، واعتبروه مهينا ومسيئا.

وكان البلوشي نشر مقطعا أثناء قيام عاملة منزل برمي القمامة، وتحرشه لفظيا بها من قبيل الدعابة، حيث قال لها إنها ”جميلة، ويرغب في الحصول على رقم هاتفها“، الأمر الذي أثار استياء ناشطين.

واكتفت شرطة عمان السلطانية بالإشارة إلى ضبط ”الشخص“ بناء على مقطع عاملة المنزل، فيما لم تشر إلى شكوى ”مواصلات عمان“ بحق نجم مواقع التواصل، بعد إعلانها في وقت سابق أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحقه، بسبب مقطع فيديو  تم وصفه بـ“المسيء“ مع قائد حافلة يتبع لجهتها.

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وقالت مواصلات عمان بالتغريدة ما نصه: “#مواصلات تُحيل موضوع المواطن الذي قام بتصوير المقطع المرئي المسيء لخدمة النقل العام بالحافلات الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد استكمال التحقيقات داخل الشركة”

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