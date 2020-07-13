فيديو خادش للحياء لـ محمد رمضان مع زوجته، يثير ضجة واسعة!

الدبور – فيديو خادش للحياء لـ محمد رمضان الممثل المصري مع زوجته، في وضع خاص وعلاقة زوجية خاصة، إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما قامت زوجته بتصويره كما يبدو من الفيديو المستفز لعلاقة خاصة بين زوجين.

و هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الممثل المصري محمد رمضان، بعد بث فيديو خاص بينه وبين زوجته، على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وتم تبادل الفيديو بشكل واسع، واعتبره الجمهور مستفز جدا لعلاقة حميمية خاصة وكيف تبث للناس بهذا الشكل.

وتعرض الممثل المصري محمد رمضان لهجوم واسع من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إحدى الفيديوهات برفقة زوجته وهي تقبله داخل السيارة، بطريقة فيها إيحاءات مخلة على أنغام أغنية ”إنت الحب“ لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن هذا التصرف غير أخلاقي ولا يصح أن يتم نشر الخصوصية بين الزوجين على العلن.

وقامت العيدان بنشر مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“، معلقة عليه كما لسع الدبور: ”فيديو محمد رمضان وزوجته أحضان وبوس.. وتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شيء خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمرة سوي لايف كامل مرة واحدة إيه بقت من الخصوصية. . الأدب صار صفر“.

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وسبق وأن أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الجدل منذ أسابيع بعد نشرها صورة للفنان المصري محمد رمضان وهو يقبل يد والده بعدما علقت على الصورة واصفة والد الفنان المصري بلفظ رأى فيه أغلب المتابعين تنمرا وإهانة له.

ونشرت مي العيدان صورة للفنان محمد رمضان عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ وهو يقبل يد والده، إلا أن تعليقها ترك جدلًا واسعًا كونها تنمرت على شكله حيث وصفته بـ“المخيف“.