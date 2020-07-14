الإمارات تستفز سلطنة عمان من جديد وتحكم على مواطن عماني! (فيديو)

الدبور – الإمارات يبدو إنها مصممة على إستفزاز سلطنة عمان، هكذا عبر النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إقدام السلطات الإماراتية، على القيام بخطوة إستفزازية جديدة، وكأنها تحمل رسالة، مفادها إننا لا نأبه لسلطنة عمان، ولا نقيم لها وزنا، خصوصا بعد تكرار الإستفزازات والتسامح العماني معها.

فبعد قتل مواطن عماني عمدا، وبعد الحكم على الشاب العماني القاصر عبد الله الشامسي بالمؤبد بتهم أسخف ما ممكن أن تكون وهي التخابر مع قطر، و التجسس لحساب قطر في الإمارات، وكأن أي بلد بحاجة للتجسس على الإمارات.

هاي هي المحكمة الأمنية السياسية في أبوظبي تصدر حكما جائرا على عم عبد الله الشامسي بالمؤبد أيضا، بنفس التهمة، وهي التخابر مع قطر، لتكتمل فصول المسرحية كما قال الناشط العماني أبو مستهيل، وكأن الإمارات تصفي حساباتها مع قطر من خلال سلطنة عمان، لأنها رفضت الوقوف معها في موضوع حصار قطر ومحاربتها.

وانتشر وسم الحرية لأحمد الشامسي على موقع تويتر خلال ساعات من إنطلاقه في سلطنة عمان، وعلق الكثير من النشطاء على الوسم، وعمت حالة من الغضب و المطالبة برد مناسب من السلطنة على الإمارات و السعي للإفراج عن الشاب المريض عبد الله الشامسي وعمه، وإنقاذهم من التعذيب في سجون شيطان العرب.

وقالت حسابات عمانية أنه تم الحكم على أحمد الشامسي وهو عم الشاب عبد الله الشامسي بالمؤبد، في محكمة مغلقة بعيدا عن الإعلام، وتم منع حتى أهله وجمعيات حقوق الإنسان من الحضور، وقال الناشط العماني أبومستهيل بتغريدة لسعها الدبور ما نصه:” #الحرية_لاحمد_الشامسي أرفعوا هذا الوسم حتى يصل لوسائل الإعلام لا تجعلوه يبرد تم زج عم عبداله الشامسي بنفس القضية وتم الحكم عليه بالمؤبد أيضا محاكمة مغلق وبدون أدلة ومنع حتى أهلهم من الحضور القضية مسيسة لأجل صراعهم مع دول أخرى ومن أجل تنظيف فضيحتهم السابقة في الخليتين”

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#الحرية_لاحمد_الشامسي

أرفعوا هذا الوسم حتى يصل لوسائل الإعلام

لا تجعلوه يبرد

تم زج عم عبداله الشامسي بنفس القضية

وتم الحكم عليه بالمؤبد أيضا

محاكمة مغلق وبدون أدلة ومنع حتى أهلهم من الحضور

القضية مسيسة لأجل صراعهم مع دول أخرى

ومن أجل تنظيف فضيحتهم السابقة في الخليتين — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 14, 2020

ونشرت ناشطة عمانية تغرد باسم الماجدة العمانية فيديو قالت إنه من الإمارات، وعلقت عليه بقولها: “الوضع في دولة الامارات غير مطمئن والوباء متفشي وأنباء عن احتقان ومعاملة الوافدين بعنصرية، ناهيك عن التستر على الأعداد الحقيقية للمصايين بالفيروس والوفيات. أرجو عدم فتح الحدود.”

الوضع في دولة الامارات غير مطمئن والوباء متفشي وأنباء عن احتقان ومعاملة الوافدين بعنصرية، ناهيك عن التستر على الأعداد الحقيقية للمصايين بالفيروس والوفيات.



أرجو عدم فتح الحدود.#الحرية_لاحمد_الشامسي pic.twitter.com/bXyESdzMUG — الماجدة العمانية (@majedaoman) July 14, 2020

الدبور تابع تعليقات النشطاء في سلطنة عمان على خبر الحكم بالمؤبد على أحمد الشامسي لتكتمل فصول المسرحية الهزلية التي رسمتها الإمارات ضد سلطنة عمان لتصفية حسابات قديمة، وحل عقدة النقص التاريخية التي يعاني منها عيال زايد إتجاه سلطنة عمان.

#الحريه_لاحمد_الشامسي

وكأن من يحكمها #مجموعة بلطجية

عاثوا فساداً في الارض، فغياب الحكمه يتجلى في ممارساتهم الصبيانية في

المنطقة pic.twitter.com/rQjuT6B6jb — الزِّنَاد العُماني (لقابوس الوفاء ولهيثم الولاء) (@Omani_Kin6R) July 14, 2020

وقال ناشط عماني: “يجب ان يعلم كل عماني غيور على بلده وعلى ابناءها ان الامارات خطر عليه وعلى عائلته خصوصا في الوقت الحالي،ستحاول الامارات معاقبة عُمان على ما أصدره سماحة الشيخ مفتي عام السلطنة، فلا تكن ضحية سهله لمآربهم ومكرهم، قاطعوا الامارات ولو لفترة معينه حتى يتبدل الحال”

يجب ان يعلم كل عماني غيور على بلده وعلى ابناءها ان الامارات خطر عليه وعلى عائلته خصوصا في الوقت الحالي،ستحاول الامارات معاقبة عُمان على ما أصدره سماحة الشيخ مفتي عام السلطنة، فلا تكن ضحية سهله لمآربهم ومكرهم، قاطعوا الامارات ولو لفترة معينه حتى يتبدل الحال#الحرية_لاحمد_الشامسي — عبدالله بن سعيد 🇴🇲 #خليك_بالبيت (@MalKi_Sal) July 14, 2020

وعبدالله الشامسي مواطن عُماني شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، يقضي منذ سنوات أيامه في سجن الوثبة بإمارة أبوظبي، حيث تم اعتقاله بتهم باطلة عقب التشهيرر به بحسب تصريحات سابقة لعائلته.

ونشر الشاهين العماني معلومات مهمة عن الشاب العماني عبد الله الشامسي، وعن مسرحية إعتقاله وإتهامه بتشكيل خلية وليس التجسس وحده بل خلية تجسس لصالح قطر وهو لم يتجاوز ال ١٧ عاما من عمره.

وقال الشاهين العماني بتغريدات لسعها الدبور ما نصه: “معلومات إضافية عن قضية عبدالله الشامسي والذي حكمت عليه سلطات الكيان بالسجن المؤبد اليوم الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٠م بعد اتهامه وهو بعمر ١٧ سنة بتشكيل خلية تجسس قطرية داخل أراضي الإمارات،،،،،”

و أضاف بتغريدة ثانية لسعها الدبور مرفقا بها صورة من وثائق مزورة نشرت في صحيفة إماراتية وقال ما نصه: “بعد أيام قليلة من اعتقاله نشرت صحيفة البيان (المقدسة إماراتياً) بحسابها الرسمي وثائق مزورة منسوبة الادعاء العام بالسلطنة حول ادانة عمانين وقطري بتهمة تهريب المخدرات وغيرها وكان هذا بداية التلفيق والتسييس”

إقرا المزيد عبر رابط الخبر الذي نشره الدبور وقتها:

بعد أن دمروا حياة شاب صغير (عبدالله الشامسي) إبن 19 عاما بحكم مؤبد

لتعيش والدته لياليها بلا نوم على أريكتها

تصارع الألم والأسى

لا يخفف عليها سوى(صوتكم)

ودموعها التي لن تجف

هاهم اليوم يقضون على حياة ومستقبل عمه (أحمد الشامسي) بحكم مؤبد آخر

لنقول:@um_abdalla_#الحرية_لاحمد_الشامسي pic.twitter.com/7x4dWEHubw — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 14, 2020