رانيا يوسف إشتاقت للمتحرشين نشرت صور عارية جديدة

الدبور – رانيا يوسف الممثلة المصرية المثيرة للجدل، و التي إشتهرت بنشر صور فاضحة لها، وصاحبة الفستان الشهير الذي أظهر مؤخرتها، وبعد فضحها للمتحرشين و القيام بحملة ضد التحرش، وبعد إبتعاد المتحرشين عن صفحتها، نشرت صورا جديدا لها وهي شبه عارية، لتبحث عن المزيد من المتحرشين.

حيث قامت رانيا يوسف بنشر صور المتحرشين بها، وهم من أرسلوا لها رسائل هاصة فيما يبدو أو تعليقات على صورها العارية، بكلمات غير أخلاقية، وقالت أكتفي بنشر صورهم و الأسماء، ولن أنشر الرسائل لما تحويه من كلمات قبيحة.

ونشرت بعدها صور جديدة لها على حسابها على وقع تويتر، وكالعادة صور ظهرت بهم بشكل لا يليق بسنها، وأثارت الصور الجديدة غضب النشطاء، حيث قال أحدهم لها: “ايه يا فنانه بتصطادي متحرشيين و لا ايه !!؟؟”

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وقال ناشط آخر أيضا: “اذا كان هناك من يستحق محاكمته بالتحرش ..فأنت أول من يجب محاكمتهم لأن حب الشهرة والوجود على رأس الأحداث يجعلك تتحرشين بالشعب المصرى كله بطريقة مستفزة ..”

اذا كان هناك من يستحق محاكمته بالتحرش ..فأنت أول من يجب محاكمتهم لأن حب الشهرة والوجود على رأس الأحداث يجعلك تتحرشين بالشعب المصرى كله بطريقة مستفزة .. — محمد ابو العينين (@aboelanen99) July 13, 2020

وكانت قد أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اعتزامها تقديم بلاغ ضد 4 أشخاص إلى مباحث الإنترنت لتحرشهم بها من خلال إرسال مجموعة من الرسائل الخادشة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارا لحملتها ضد المتحرشين التي أطلقتها منذ أسبوع.

ونشرت رانيا يوسف صورا عبر حسابها على موقع التغريدات العالمي ”تويتر“، لـ4 أشخاص مكتوب على صورة كل منهم اسمه بجواره لقب متحرش باللون الأحمر.

وعلقت الفنانة المصرية على الصور قائلة: ”تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه من ألفاظ خادشة“، موضحة أنها ستتخذ إجراء قانونيا ضدهم وستقوم بتقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت بتلك الرسائل التي وصلتها عبر حساباتها“.

تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشه وسيتم تقديم بلاغ الي مباحث الانترنت بتلك الرسائل#افضحي_متحرش#ماتخافيش pic.twitter.com/q3MprwtCOG — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 13, 2020