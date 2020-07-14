شاهد: تحذير من جائحة انفلونزا خطيرة ستضرب العالم قريبا

الدبور – جائحة انفلونزا خطيرة جديدة ستضرب العالم قريبا، مع إقتراب موسم الخريف، هذه الجائحة غير جائحة كورونا، فسيكون هناك نوعين من الفبروسات القاتلة يجب على العالم محاربتهما.

حيث أطلق الدكتور احمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، تحذيرا من تحول فيروس الانفلونزا إلى جائحة، بعد أن توجه تركيز الدول إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى “تعطل الترصد الروتيني لفيروس الانفلونزا تعطلا خطيرا” حسب وصفه.

وقال المنظري، في كلمة مصورة بثت عبر حساب المنظمة على تويتر ولسعه الدبور، إن موارد وامكانيات رصد الفيروسات التنفسية توجهت في معظمها إلى رصد ومكافحة فيروس كورونا المستجد، مما يهدد بتحول فيروس الانفلونزا إلى جائحة قريبا في أي وقت، منبها إلى أن تعطل رصد فيروس الانفلونزا في الإقليم وتوقف تبادل المعلومات بشأنه يمكن أن يمحو نتائج جهود بذلت على مدى سنوات لمكافحة الانفلوانزا.

وشدد على ضرورة العودة بأسرع وقت ممكن لتفعيل نظم ترصد الانفلونزا وتبادل المعلومات اللازمة لإنتاج العلاجات اللازمة قبل أن يتحول فيروس الانفلونزا إلى جائحة تودي بحياة الآلاف من البشر في الاقليم.

وعلقت الصفحة على الفيديو الذي نشر، عن جائحة انفلونزا خطيرة ، ما نصه: “بينما نعمل جميعاً على مكافحة #كوفيد_19، يجب أن نتذكر أن الإنفلونزا التي قد تتسبب في جائحة لا تزال تمثل تهديداً حقيقياً. وستكون المنظمة على استعداد لمساعدة البلدان على معالجة ما يوجد من ثغرات من أجل تيسير التأهب والاستجابة لكل من كوفيد-19 وفيروسات الإنفلونزا”. – د. أحمد المنظري

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"بينما نعمل جميعاً على مكافحة #كوفيد_19، يجب أن نتذكر أن الإنفلونزا التي قد تتسبب في جائحة لا تزال تمثل تهديداً حقيقياً. وستكون المنظمة على استعداد لمساعدة البلدان على معالجة ما يوجد من ثغرات من أجل تيسير التأهب والاستجابة لكل من كوفيد-19 وفيروسات الإنفلونزا".

– د. أحمد المنظري pic.twitter.com/FhHLUIDmVM — WHO EMRO (@WHOEMRO) July 13, 2020