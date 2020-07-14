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والد عارضتي الأزياء بيلا و جيجي حديد ينشر وثيقة تثبت إنه من الهاشميين أهل البيت

By وطن الدبور
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الدبور – نشر رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصل الفلسطيني ، والد عارضتي الأزياء بيلا و ، عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ وثيقة تؤكد نسبه للأشراف من جهة والدته.

وجاء في الوثيقة أنه حصل على قرار تحقيق نسب السادة الأشراف من جانب الأشراف بقرار صادر في مدينة اسطنبول بتركيا، وأكد قرار التحقيق أنه وبعد الاطلاع على نسب السادة الأشراف آل ظاهر العمر الزيداني الإدريسي والوثائق التي بحوزتهم والتدقيق فيها تأكد أنه وبما لا يدع مجالًا للشك من الأسر الشريفة الصحيحة النسب.

وأشارت الوثيقة إلى أن جد هذه الأسرة الشريفة هو الشريف ظاهر العمر، متابعًا بنشر السلالة الكاملة للنسب، والتي انتهت إلى نسبه لآل البيت، واختتمت الوثيقة بأنه وبناء على ما تقدم جرى هذا القرار ووضع قلم التوثيق وتم تسجيله في الدفاتر والسجلات.

وظهر في التوثيق جميع الأختام التي تؤكد صحتها، بينما كتب محمد حديد في تعليق على الوثيقة أن شجرة عائلته من جهة والدته تمتد إلى ”ظاهر العمر الزيداني“ المدون اسمه في الوثيقة، وقد كان هذا الشخص أحد حكام فلسطين في فترة الحكم العثماني مبينًا أن نسبه يمتد إلى آل البيت.

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ومؤخرًا شاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، في تحضير ”الفلافل“، الأكلة الشعبية عربيًا، خلال برنامج ”Beat Bobby Flay“ لتتحدى الشيف الحديدي بوبي فلاي.

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وحضرت جيجي حديد البالغة من العمر 25 عامًا خلال حلقة البرنامج طبقًا من الفلافل التي تذكرها بأصولها العربية، وقالت إنها ”ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بإعداد هذا الطبق النباتي المعتمد على الحمص كمكون رئيس“.

Making Falafel with Gigi Hadid

ICYMI: Gigi Hadid is coming to #BeatBobbyFlay for the first time ✨EVER✨ tonight — and she's helping Bobby Flay make falafel in the kitchen!Don't miss the new episode at 10:30|9:30c.

Gepostet von Food Network am Freitag, 19. Juni 2020

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