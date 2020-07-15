مذيعة أوكرانية
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شاهد ماذا سقط من مذيعة أوكرانية على الهواء مباشرة وكيف تصرفت؟

By وطن الدبور
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الدبور – تعرضت لموقف محرج، وهي على الهواء مباشرة أثناء تقديم نشرة للأخبار، الامر الذي تسبب لها بالإحراج وأصبح حديث الناس على وسائل التواصل الإجتماعي، ووصل إلى خارج اوكرانيا أيضا.

و تعرضت المذيعة الأوكرانية، ماريتشكا بادالكو، لموقف شديد الإحراج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على قناة التلفزيون الأوكرانية “1+1”.

ونشر المستخدمون على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو تظهر فيه المذيعة الأوكرانية، وقد سقط أحد أسنانها الأمامية.

وتعليقا على الموقف المحرج، قالت إحدى المستخدمات، إنها كانت لتنفجر بالبكاء لو حدث معها موقف كهذا. إلا أن المذيعة تماسكت، وأكملت قراءة النشرة.

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