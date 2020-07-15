فيديو حفل للشواذ في السعودية بشكل علني يثير غضب النشطاء

الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي حفل للشواذ في السعودية، فيما يبدو، أثار ضجة واسعة لما يحصل في بلاد الحرمين، وبشكل علني هذه الأيام، بعدما كان من خلف الأبواب المغلقة، ومختصر على الأمراء فقط.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي لسعه الدبور من تويتر، شاب مُتشبه بالنساء، وسط حفل للشواذ والمثليين جنسياً، ويرتدي تيشرت شفاف يكشف جسده تماماً، بينما يظهر اثنان آخران بالفيديو بوضعية خادشة للحياء.

وأعاد الفيديو تجديد غضب السعوديين تجاه سياسة الانفتاح التي يقودها ابن سلمان منذ أكثر من أربع سنوات، وتقييد يد رجال الدين، وفي ذلك قال مُغرد: “الله يرحم أيام الهيئة”.

واهتزت صورة بلاد الحرمين الشريفين، في أعين مُغرد عراقي، والذي عبر عن صدمته قائلاً: “والله حرامات بلد الحرمين الشريفين هيج يصير”

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والله حرامات بلد الحرمين الشريفين هيج يصير — Jackie boy 🇮🇶 (@hamzaking03) July 12, 2020

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُقام فيها حفلات شذوذ جنسياً في السعودية، فقد أوقفت السلطات سابقاً عدداً من الشبان بعد إقامتهم حفل زفاف لشواذ جنسياً في جدة، مستخدمين ملابس نسائية، وكان لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آنذاك قيمة، قبل أن يلغيها ابن سلمان.

كما قامت شرطة الرياض بمداهمة حفل صاخب لمجموعة من المثليين في شقة سكنية وألقت القبض على 13 شخص كان بعضهم يرتدي ملابس نسائية فيما عثر بحوزتهم على أكثر من 9 زجاجات خمور وكمية من المخدرات وأعضاء جنسية صناعية.

وكشفت التحقيقات آنذاك أن الشقة التي تحولت لوكر للمثليين جنسياً يديرها خمسيني فرغ نفسه لتجهيز السهرات الحمراء لهم وعمل على توفير الملابس النسائية وأدوات التجميل والأعضاء الجنسية الصناعية مقابل ممارسة الشذوذ مع بعضهم.