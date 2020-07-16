الحكم بسجن الممثل محمد رمضان في قضية “الطيار الموقوف” (فيديو)

الدبور – حكمت محكمة الجنح في مصر، بحبس الممثل محمد رمضان، عامًا واحدا، وتغريمه 20 ألف جنيه، أي (1.253 دولار) وكفالة 10 آلاف جنيه ( 626.82 دولار)، وذلك في قضية اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.

وكان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ“الطيار الموقوف“، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا كترضية بعد وقفه عن العمل.

وأشار في الدعوى إلى أن رمضان، ”استغل مواقع التواصل، ونشر مقاطع فيديو بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى“.

وكان الطيار المصري هدد في وقت سابق بمقاضاة محمد رمضان، بعدما صرح الأخير بأن الأول طلب منه تعويضًا ماليًا يصل إلى 9.5 ملايين جنيه مصري، وهو ما نفاه أبو اليسر.

وقال أبو اليسر، في تصريحات له حينها إنه ”لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يصادفه شخص يستهتر بمستقبل الناس بهذا الشكل، خاصة أن محمد رمضان سخر من العقوبة التي صدرت من قبل وزارة الطيران المدني، بنشره فيديو وهو يخضع لعملية جراحية، وعلق عليه بقوله: الدكتور الي صورني وقفوه مدى الحياة“.

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وكسب الطيار الموقوف آنذاك تعاطف عدد كبير من الجمهور، الذين دشنوا وسما بعنوان ”قاطعوا محمد رمضان“، بعد الأزمة التي بدأت بدخول الفنان المصري قمرة الطائرة أثناء توجهه إلى السعودية لإحياء حفل غنائي هناك، وقيامه بنشر الصورة على صفحته الشخصية بـ“إنستغرام“.