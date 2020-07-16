محمد رمضان يثير ضجة بعد طرحه فيديو تيك توك: حديث النعمة يفجر

الدبور – أثار الممثل محمد رمضان ضجة وحالة من الجدل بين النشطاء ومتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد طرحه فيديو كليب جديد، أظهر فيه كمية كبيرة من البذخ و الفتيات و السيارات الفاخرة، حتى وصفه متابعيه بحديث النعمة، فقد خرج من فقر إلى ثراء فاحش مرة وحدة، فلا لوم عليه إن فجر.

و طرح الممثل المصري المثير للجدل محمد رمضان، أغنيته الجديدة ”تيك توك“ وهي دويتو غنائي بينه وبين مغني الراب العالمي الأرمني سوبر ساكو، وذلك عبر حسابه على موقع ”يوتيوب“.

وكعادته، أثار محمد رمضان الجدل فور طرح الكليب الذي ضم ما يقرب من 20 ”موديلز“، بالإضافة لحالة البذخ المبالغ فيها والتي ظهرت في السيارة التي كان يستقلها، والأموال التي كان يبعثرها في الكليب، حيث ظهر وهو يلقي بعضها في سلة القمامة.

كما ظهر محمد رمضان مرتديًا ما يقرب من 7 أطقم، من بينها بدلة تم وضع ما يقرب من 100 دبوس فيها، بالإضافة لساعة تبلغ قيمتها 250 ألف دولار ومجموعة من الخواتم الألماس، مقارنة بسوبر ساكو الذي ظهر فقط بطقمين، دون استعراض أي مظاهر للبذخ.

وشارك المطرب ساكو للمرة الأولى محمد رمضان في كليب، وجاء تصوير المشاهد الخاصة به، على ما يبدو، في منزل رمضان الذي ظهر بشكل فخم وتم التصوير في حمام السباحة وحوله، وأيضًا في غرفة نوم، فضلًا عن بعض المشاهد التي غلب عليها الرقص و“اللعب بالفلوس“، وكأنه أراد أن يُظهر أنه يشتري كل شيء بأمواله.

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وعلق متابعون: ”‏محمد رمضان طالع في فيديو كليب أغنية تيك توك لابس ساعة بـ ٤ ملايين ونص“ و“أغنية محمد رمضان سيئة بمعنى الكلمة اللي هو يعم ركز في موهبتك عشان شعبيتك متقلش وأنا بحبك“.

وأضاف آخرون: ”أعتقد الممثل محمد رمضان عنده استوديو صوت في كل غرفة في بيته.. لأن ما تدري متى فجأة يغني ويسجل وينزل أغنية.. ما شاء الله عليه.. بس دام باسط الناس خليه يسوي مليون أغنية.. أعتقد غنّى عن كل شي.. فيس بوك تويتر كورونا تيك توك اي أبلكيشن ينزل يغني عنه مو“.