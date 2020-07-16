هل تخلص منشار بن سلمان من لجين الهذلول ؟ تغريدة مخيفة من شقيقتها

الدبور – هل تخلص ولي عهد السعودية بن سلمان، من المعتقلة السعودية في سجونه الناشطة لجين الهذلول ؟ هذا ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بعد تغريدة مخيفة من شقيقتها لم توضح بها ما قصدت.

ونشرت علياء الهذلول شقيقة المعتقلة الناشطة لجين الهذلول تغريدة على حسابها قالت فيها كما لسع الدبور ما نصه:” لن نسكت حتى بعد وفاتها”

لن نسكت حتى بعد وفاتها — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) July 16, 2020

ونوالت التعليقات من قبل النشطاء في السعودية للإستفسار عن وضع لجين، وماذا تعني علياء بهذه التغريدة، وطلب منها أكثر من ناشط المزيد من التوضيح، وهل تم التخلص منها فعلا من قبل منشار بن سلمان، أم ان وضعها سيء في المعتقل.

حيث قالت ناشطة ما نصه: “لا تتشأمي لاقدر الله لو صار شيء كلنا مارح نسكت”، وقال آخر ما نصه: “اذا قتلوها يجب ان يعلوا الصوت وسيعلوا ويجب ان تتحول الى قضية رأي عام عالمية”، بينما قالت ناشطة: “أن ماتت فقد حفر قبره بيده”

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وقال ناشط ما نصه: “اسأل الله ان يفرح قلوبكم فيها وان يفرج عنها ويزيل كربها ويعوضها عن كل شي العوض الجميل المُرضي ، استودعتها الله استودعت دينها وامانتها وروحها اللهم السلام والامن والطمأنينه”

اسأل الله ان يفرح قلوبكم فيها وان يفرج عنها ويزيل كربها ويعوضها عن كل شي العوض الجميل المُرضي ، استودعتها الله استودعت دينها وامانتها وروحها اللهم السلام والامن والطمأنينه — Ram~ (@humanity996) July 16, 2020

بعيد الشر عنها. ان شاء بتطلع رافعة الراس وشامخة غصباً عليهم. — طه الحاجي (@tahaalhajji) July 17, 2020

ولجين الهذلول من بين الناشطات الشابات البارزات المدافعات عن حقوق المرأة ونشطت لمدة طويلة ضد الحظر الذي كان مفروضا على قيادة المرأة السعودية للسيارة، وتم إعتقالها مع آخريات بتهمة التآمر مع “كيانات معادية”.

ويقول المدافعون عن لجين إن التهم الموجهة لها تتضمن “التقدم لوظيفة لدي الأمم المتحدة والاتصال بمنظمات معنية بحقوق الإنسان”.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ثلاثة من المحتجزات على الأقل، من بينهن الهذلول، تعرضن للحبس الانفرادي لأشهر وانتهاكات تشمل الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي.

وتقول أسرة لجين إنها تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قال أشقاء الهذلول إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتورط في قتل خاشقجي، كان حاضرا خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل.