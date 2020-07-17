إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني وبعد خطبة الجمعة ينشر تغريدة جنسية

الدبور – إمام الحرم المكي السابق الداعية عادل الكلباني المثير للجدل، و الذي تحول من النقيض إلى النقيض بعد غزوة بن سلمان الترفيهية، وإخراج الشعب السعودي من النور إلى الظلمات من جديد، أثار الجدل من جديد بعد إنتهاء خطبة الجمعة مباشرة.

وفاجأ إمام الحرم المكي السابق، متابعيه الكثر على موقع ”تويتر“، بنشر تغريدة اعتبرها متابعيه جنسية بإمتياز، وتثير الغرائز ولا تناسب داعية خارج من صلاة الجمعة.

حيث بيتي الشعر اللذين يقول كاتبهما غير المعروف ”عضَّتْ شفايفها وأنا جانــي المـوت/ تغمز بعين وزادت الطيــن بلّه. كن الثنايا ثلج وتعض في تـــوت/ ومن خدهــا تقطف من الورد سلّه“.

وأرفق إمام جامع المحيسن في مدينة الرياض حاليا، تعليقا مع بيتي الشعر، قال فيه ”للي قلبه خضر“.

(للي قلبه خضر)، ومدري من هو الشاعر:



عضَّتْ شفايفها وأنا جانــي المـوت

تغمز بعين وزادت الطيــن بلّه

كن الثنايا ثلج وتعض في تـــوت

ومن خدهــا تقطف من الورد سلّه — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) July 17, 2020

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وشن النشطاء هجوما واسعا عليه بعد هذه التغريدة المثيرة، وخصوصا بعد خروجه من خطبة الجمعة، حيث قال ناشط معلقا: ”المشكلة توه مخلص خطبة الجمعة في جامع المحيسني“.

وقال مغرد آخر ساخرا: ”يوم جمعه شوفلنا دعاء نصيحه زينه ذكرنا بساعة الاستجابه، جوك صعب تدور اللي قلبه خضر، ياخي خل غيرك يذكرنا بهالشي، يعني على سبيل المثال سولك حساب اسمه عادل ولكن“.

يوم جمعه شوفلنا دعاء نصيحه زينه ذكرنا بساعة الاستجابه

جوك صعب تدور اللي قلبه خضر

ياخي خل غيرك يذكرنا بهالشي 😅

يعني على سبيل المثال سولك حساب اسمه عادل ولكن 😅😅 — Talal Salman (@ESwalif) July 17, 2020

واعتاد الكلباني على إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كضيف أو محل جدل بسبب بعض الآراء أو التصرفات، مثل مشاركته عام 2018 في بطولة للعبة ”البلوت“ نظمتها هيئة الرياضة ويصنفها بعض الدعاة على أنها نوع من القمار وليست مجرد لعبة شعبية.

والشيخ الكلباني إمام جامع المحيسن في حي أشبيلية شمال شرق مدينة الرياض حاليا، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد في الرياض، وكان أبرزها جامع ”الملك خالد بن عبدالعزيز“ لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقا للحرم المكي.