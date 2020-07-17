تفاصيل مفجعة للتخلص من رضيعة على يد والدها بسبب كرهه لإنجاب الإناث (فيديو)

الدبور – في تفاصيل مفجعة ومأساوية لتعذيب طفلة على يد والدها لأنه يكره الإناث، عادة من أيام الجاهلية الأولى وقضى عليها الإسلام، ولكنها مازالت متعششة في عقول البعض، ومازال الجهل وإنعدام الرحمة في قلوب بعض الناس.

فقد شهدت منطقة المرج بشمال العاصمة القاهرة، حادثة تعذيب بشعة، حيث أقدم أب على تعذيب طفلته 4 أشهر وقام بتشويه وجهها وإصابتها بكسر بإحدى يديها ورجليها، بسبب كرهه لإنجاب الإناث.

وتعود تفاصيل مفجعة للواقعة، عندما قامت سيدة مصرية بنشر صور مأساوية لنجلتها البالغة من العمر 4 أشهر عبر السوشيال ميديا لتثير الرأي العام ومنظمة حقوق الطفل والمرأة، والتي تواصلت مع الأم لتقديم بلاغ تتهم فيه زوجها بضرب ابنتها ”مكة“ وكسر إحدى يديها ورجليها ومحاولة قتلها لكونها أنثى وليس ذكرا.

وأضافت الأم ”تزوجت من م م، وكنت الزوجة الثالثة له بعد زواجه من سيدتين وإنجابهما طفلتين، حيث أنه تزوج منها لتنجب ذكرا وليس أنثى“.

وأشارت إلى أنها بعد زواجها بحوالي سنة أنجبت ”مكة“، مما أثار غضب زوجها وأخذ يتعدى على رضيعته، ويعذيبها للتخلص منها، ولدى اعتراضها وتهديده بفضح أمره، أقدم على محاولة خنق طفلته بوضعه وسادة على وجهها لكتم أنفاسها.

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وأوضحت أنه أجبرها على توقيع دفتر إيصالات أمانة، وحبسها داخل المنزل لمدة أربعة أيام، لكنها تمكنت من الهرب وسافرت إلى منزل أسرتها بمحافظة كفر الشيخ.

وقال مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق المرأة والطفل صبري عثمان، في مداخلة تلفزيونية، إنه تواصل مع الأم والدة الطفلة ”مكة“ وتم اصطحابها لتقديم بلاغ ضد المتهم ”الوالد“ وإنه تم عرض الطفلة على الطب الشرعي لإثبات الاعتداء.

تفاصيل مأساوية وراء إعتداء أب على رضيعته وتعذيبها " مبيحبش خلفة البنات"#الجمعه_في_مصر#MBCMASR pic.twitter.com/jNiwfCcURB — MBC مصر (@mbcmasr) July 17, 2020