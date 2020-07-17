فيديو مزرعة جرش يثير الجدل في الأردن.. لن تصدق ما ستشاهده

الدبور – فيديو مزرعة جرش، الفيديو الذي إنتشر بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، وأثار ضجة واسعة وحالة من الجدل بين النشطاء، أيغق أن يحدث هذا في الأردن، وفي وقت وباء فيروس كورونا، وفي ظروف إقتصادية قاتلة تمر بها المملكة.

و أثار مقطع الفيديو الذي عونه النشطاء بـ“ حفلة مزرعة جرش“ يظهر حفلا صاخبا لمجموعة من الشبان و الفتيات بـ“البكيني“، غضب الشارع الأردني.

وقال نشطاء إن الحفلة كانت في إحدى المزارع الخاصة بمدينة جرش، شمال الأردن.

وسرعان ما تصدر هاشتاق حفلة مزرعة جرش مواقع التواصل في الأردن، كما تم تداول فيديو الحفل على نحو واسع لا سيما على برنامج الوتس اب.

ويأتي الفيديو الذي يوثق الحفل الصاخب الذي لم يلتزم المشاركون فيه بإجراءات كورونا الاحترازية، في ظل استمرار الحكومة الأردنية في اتحاذ تدابير من بينها حظر التجول ليلا بسبب الجائحة.

- Advertisement -

وأبدى نشطاء استياءهم من المشاهد التي تضمنها المقطع، والتي وصفوها بـ“الخليعة والخارجة على الحياء العام“ وعلى العادات والتقاليد المرعية.

https://youtu.be/1ipwC09BXnQ

وقال عبدالباسط العمري، ”مزرعة في جرش على طريق إربد تقام فيها حفلة مختلطة من العيار الثقيل مليئة بتعر وتجمعات ومخالفات قانونية وتخل بالحياء العام“.

مزرعه في #جرش على طريق #اربد تقام فيها حفله مختلطه من العيار الثقيل مليئه بتعري وتجمعات ومخالفات قانونية وتخل بالحياء العام ..الفيديو عندي pic.twitter.com/4IQFmKyI6n — عبدالباسط العمري (@abdalbaset714) July 17, 2020

عادي لويش مصدومين!

هاظ اللي مصوّر فما بالكوا باللي ما تصوّر؟



غيرها كثير وكثير مزارع صارت بيها بلاوي ووصلت لمزرعة كان بيها حفلة للمثليين والمتحولين جنسياً وما صار عليهم 0.1% ضرر توقفوا ساعة ونص وبعدها اعتذروا منهم وروحوهم.#شعبنا_كذاب#مزرعة_جرش pic.twitter.com/nE9SWRDbmr — Hamza M. Al-Adwan ✪ 🇯🇴 (@i7mmzz) July 18, 2020

https://youtu.be/zCSYBELTp78