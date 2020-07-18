الحزن يخيم على سلطنة عمان و قطر على أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد

الدبور – عم الحزن و القلق في سلطنة عمان ودولة قطر، على أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، بعد أنباء عن دخوله المستشفى، وخصوصا بعد تسليم مهامه لولي العهد، الامر الذي زاد من قلق أبناء الكويت وايضا سلطنة عمان التي ترتبط بالكويت بشكل كبير.

وفي بحث صغير على الوسوم الاولى في سلطنة عمان وقطر اليوم، ستجد ان الوسوم الخمسة الأولى هي للكويت، كما لسع الدبور، وكأن الشيخ صباح الأحمد أميرا للشعب العماني و القطري أيضا وليس للكويت وحدها.

وعم الحزن من خلال التغريدات في الكويت وفي سلطنة عمان التي تدعو للأمير، الذي حصل على لقب أمير الإنسانية قبل سنوات، لما يحمله من محبة للجميع، وسعى وهو في عمره للتنقل بين قطر و الإمارات و السعودية في محاولة لإنهاء الصراع الذي إبتدعه شيطان العرب بن زايد، ولكن لم يكن يعلم إنه يتعامل مع عيال وليس رجال.

- Advertisement -

الشاهين العماني كتب تغريدة أيضا، جاء فيها كما اطلع الدبور ما نصه: “اللهم أحفظ والدنا الشيخ صباح وألبسه ثوب الصحة والعافية واشفه شفاء لا سقم بعده،، اللهم احفظه من كل سوء وعافه من كل شر وهب له في عمره سنين مديدة. اللهم لا تحرمنا من خير طلّته وحكمة كلمته وفخر مواقفه ووقفاته اللهم آمين”

اللهم أحفظ والدنا الشيخ صباح وألبسه ثوب الصحة والعافية واشفه شفاء لا سقم بعده،، اللهم احفظه من كل سوء وعافه من كل شر وهب له في عمره سنين مديدة. اللهم لا تحرمنا من خير طلّته وحكمة كلمته وفخر مواقفه ووقفاته

اللهم آمين pic.twitter.com/FUu1GG3Gdg — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) July 18, 2020

وكتب الإعلامي القطري جابر الحرمي ايضا على صفحته، وقال:” أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يجري اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة #الكويت الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه الشيخ #صباح_الأحمد_الصباح أمير دولة الكويت داعيا الله العزيز القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية .. #اجر_وعافيه_ياوالد_الجميع“

أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يجري اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة #الكويت الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه الشيخ #صباح_الأحمد_الصباح أمير دولة الكويت داعيا الله العزيز القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ..#اجر_وعافيه_ياوالد_الجميع pic.twitter.com/YqWUOCQEdZ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 18, 2020

ونشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، على صفحته يتحدث عن أمير الإنسانية حيث قال ما نصه: “صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد هو أحد القادة العرب الاستثنائين في مكانتهم وإمكاناتهم السياسية التي تجمع بين الرأي السديد والرؤية الثاقبة، مع حكمة لا تستفزها الأحداث وحنكة تستخرج الحلول من بطون الأزمات .. نسأل الله أن يشفيه ويحفظه لبلده #الكويت ولشعبه وللمنطقة”

صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد هو أحد القادة العرب الاستثنائين في مكانتهم وإمكاناتهم السياسية التي تجمع بين الرأي السديد والرؤية الثاقبة، مع حكمة لا تستفزها الأحداث وحنكة تستخرج الحلول من بطون الأزمات ..

نسأل الله أن يشفيه ويحفظه لبلده #الكويت ولشعبه وللمنطقة .. 🇶🇦♥️🇰🇼 pic.twitter.com/fvPM4g44dn — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 18, 2020

بينما نشرت صفحة شبكة عمان تغريدة على صفحتها جاء فيها: “قبل خروجك من توتير إجعلها أخر تغريدة لك ᷂سبحانڪ ᷂اللهم ᷂وبحمدڪ ᷂أشهد ᷂إن ᷂لااله ᷂الاانت استغفرڪ ᷂وأتوب ᷂إليڪ .#امير_الانسانية اللهم أحرس أمير #الكويت بعينك التي لاتنام وأحفظه بعزك الذي لايُضام وأرزقه الصحة والعافية واجعله ذخرًا للكويت وشعبها الأخيار.”

قبل خروجك من توتير إجعلها أخر تغريدة لك



᷂سبحانڪ ᷂اللهم ᷂وبحمدڪ ᷂أشهد ᷂إن ᷂لااله ᷂الاانت

استغفرڪ ᷂وأتوب ᷂إليڪ .👋#امير_الانسانية



اللهم أحرس أمير #الكويت بعينك التي لاتنام وأحفظه بعزك الذي لايُضام وأرزقه الصحة والعافية واجعله ذخرًا للكويت وشعبها الأخيار. pic.twitter.com/No809odbcg — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) July 18, 2020

الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح

له مكانة خاصة في قلوب العمانيين

ودائما يحب أن يقضي إجازته الخاصة في السلطنة وتحديدا في قرية الشويمية الساحلية

وعندما سأل عن السبب قال بكل بساطة وتواضع أبحث عن مكان خالي من التعقيد

حفظ الله #أمير_الأنسانيه وأطال الله في عمره

♥️💙🇰🇼🇴🇲 pic.twitter.com/fiPDe3o9Y1 — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) July 18, 2020

اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك الّتي لا تنام

🇴🇲🇰🇼#صباح_الاحمد_الصباح#امير_الانسانية pic.twitter.com/s4WhCZJzCD — الزِّنَاد العُماني (23 يوليو🇴🇲) (@Omani_Kin6R) July 17, 2020

وكانت قد تداولت أخبار خلال الأسبوع الماضي تفيد بتراجع في صحة الأمير الكويتي ومعاناته من عارض صحي مفاجئ، الأمر الذي دفع لتصدر وسم بعنوان “صباح الأحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في الكويت، عبر موقع تويتر.

و أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتاً.