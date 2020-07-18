أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد
Imageعش الدبابير

الحزن يخيم على سلطنة عمان و قطر على أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد

By وطن الدبور
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الدبور – عم الحزن و القلق في سلطنة عمان ودولة قطر، على أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، بعد أنباء عن دخوله المستشفى، وخصوصا بعد تسليم مهامه لولي العهد، الامر الذي زاد من قلق أبناء الكويت وايضا سلطنة عمان التي ترتبط بالكويت بشكل كبير.

وفي بحث صغير على الوسوم الاولى في سلطنة عمان وقطر اليوم، ستجد ان  الوسوم الخمسة الأولى هي للكويت، كما لسع الدبور، وكأن أميرا للشعب العماني و القطري أيضا وليس للكويت وحدها.

وعم الحزن من خلال التغريدات في الكويت  وفي سلطنة عمان التي تدعو للأمير، الذي حصل على لقب قبل سنوات، لما يحمله من محبة للجميع، وسعى وهو في عمره للتنقل بين قطر و الإمارات و السعودية في محاولة لإنهاء الصراع الذي إبتدعه شيطان العرب بن زايد، ولكن لم يكن يعلم إنه يتعامل مع عيال وليس رجال.

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الشاهين العماني كتب تغريدة أيضا، جاء فيها كما اطلع الدبور ما نصه: “اللهم أحفظ والدنا الشيخ صباح وألبسه ثوب الصحة والعافية واشفه شفاء لا سقم بعده،، اللهم احفظه من كل سوء وعافه من كل شر وهب له في عمره سنين مديدة. اللهم لا تحرمنا من خير طلّته وحكمة كلمته وفخر مواقفه ووقفاته اللهم آمين”

وكتب الإعلامي القطري جابر الحرمي ايضا على صفحته، وقال:” أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يجري اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة #الكويت الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه الشيخ #صباح_الأحمد_الصباح أمير دولة الكويت داعيا الله العزيز القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية .. #اجر_وعافيه_ياوالد_الجميع

ونشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، على صفحته يتحدث عن أمير الإنسانية حيث قال ما نصه: “صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد هو أحد القادة العرب الاستثنائين في مكانتهم وإمكاناتهم السياسية التي تجمع بين الرأي السديد والرؤية الثاقبة، مع حكمة لا تستفزها الأحداث وحنكة تستخرج الحلول من بطون الأزمات .. نسأل الله أن يشفيه ويحفظه لبلده #الكويت ولشعبه وللمنطقة”

بينما نشرت صفحة شبكة عمان تغريدة على صفحتها جاء فيها: “قبل خروجك من توتير إجعلها أخر تغريدة لك ᷂سبحانڪ ᷂اللهم ᷂وبحمدڪ ᷂أشهد ᷂إن ᷂لااله ᷂الاانت استغفرڪ ᷂وأتوب ᷂إليڪ .#امير_الانسانية اللهم أحرس أمير #الكويت بعينك التي لاتنام وأحفظه بعزك الذي لايُضام وأرزقه الصحة والعافية واجعله ذخرًا للكويت وشعبها الأخيار.”

وكانت قد تداولت أخبار خلال الأسبوع الماضي تفيد بتراجع في صحة الأمير الكويتي ومعاناته من عارض صحي مفاجئ، الأمر الذي دفع لتصدر وسم بعنوان “صباح الأحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في الكويت، عبر موقع تويتر.

و أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتاً.

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