كاتب سعودي يهاجم مفتي سلطنة عمان، ويقول الصلاة في مسجد زايد حرام

الدبور – كاتب سعودي هاجم سماحة مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، الذي يشهد له كبار العلماء المسلمين في العالم الإسلامي، بتغريدة وصف فيها أيضا الصلاة في مسجد زايد الكبير في أبوظبي بالباطلة وغير المقبولة شرعا.

فقد قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ بتغريدة لسعها الدبور من صفحته، مهاجما تحويل آيا صوفيا من متحف تدوسه الأقدام إلى مسجد يسجد فيه المسلم، قال ما نصه: “مفتي سلطنة عُمان أباضي المذهب والسؤال : هل تجيز فرقة الاباضية الصلاة في المساجد المبنية على القبور كما هو حال مسجد أيا صوفبا الدي صفق فضيلته لاردوغان عندما حوله من متحف لمسجد؟.”

مفتي سلطنة عُمان أباضي

المذهب والسؤال : هل تجيز فرقة الاباضية الصلاة في المساجد المبنية على القبور كما هو حال مسجد أيا صوفبا الدي صفق فضيلته لاردوغان عندما حوله من متحف لمسجد؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 18, 2020

آل الشيخ نسى أن مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي أيضا فيه قبر زايد نفسه، وبذلك هاجم مسجد زايد، وحرم الصلاة فيه، فرد خبثه عليه وعلى من يدفعون له، وهذا إن دل يدل على الذكاء الكبير الذي يتمتع به الذباب السعودي، ومنهم الكتاب في صحف معروفة.

وعلق الناشط العماني أبومستهيل على تغريدة آل الشيخ الذي يوصف نفسه كاتب سعودي ، وقال ما نصه: “حمد المزروعي قمت بتشغيل محمد ال الشيخ التغريده ب ٥٠٠ درهم، الآن محمد الشيخ شتم آل نهيان الله يحفظهم، وشتم كل المصلين الذين يصلون في مسجد زايد، فالمسجد به قبر وضريح زايد، وهذا يقول بما معناه أن صلاة الشعب الإماراتي حرام، قلنا لك يا حموده لا توظف (الحمير)”

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حمد المزروعي @uae_3g

قمت بتشغيل محمد ال الشيخ التغريده ب ٥٠٠ درهم

الآن محمد الشيخ شتم آل نهيان الله يحفظهم وشتم كل المصلين الذين يصلون في مسجد زايد

فالمسجد به قبر وضريح زايد وهذا يقول بما معناه أن صلاة الشعب الإماراتي حرام

قلنا لك يا حموده لا توظف (الحمير) https://t.co/Bv1iz83mM8 — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 19, 2020

لأنهم في الأصل حمير يحبوا بعضهم بعض ولا يعرفوا من صديقهم من عدوهم وألي أكدلي أكثر تطاولهم على رجل الدين والأخلاق ألي عمره ماتلفض على أحد. ولاكن سبحان الله يأتيك حمار مثل حموده ماذا تفعل به — حب الوطـن👌. (@HN22HkY09u7Fqr2) July 19, 2020