الزعتر الإماراتي يهاجم مفتي سلطنة عمان بسبب مسبار الأمل الياباني

الدبور – الزعتر الإماراتي يبحث عن أي مناسبة وبدون مناسبة ليصب قذارته على سلطنة عمان ورموزها، لا لشيئ فقط لان الأوامر هكذا وصلته.

أخر إنجازات الزعتر الإماراتي المغشوش، الكاتب السعودي خالد الزعتر، هو تهجمه من جديد على مفتي سلطنة عمان، و السبب ما اطلقت عليه الإمارات مسبار الأمل، وهو صاروخ إنطلق من اليابان، بصناعة يابانية وخبراء من أمريكا، ومن قاعدة طاقمها ياباني بحت، ويحمل شعار الشركة المصنعة وعلم اليابان، وكل ما فعلته الإمارات دفعت التكاليف وتمويل الرحلة التي ذهبت في مدار المريخ.

هذه الرحلة إعتبرتها الإمارات إنجاز إماراتي عربي إسلامي، وعندما تسمع إنه إنجاز إسلامي كما تم تداوله في الإعلام الإماراتي ومن يدور بفلكه، تظن إنهم حرروا على الأقل الجزر الإماراتية المحتلة، وربما لو دفعوا تكاليف صناعة و إطلاق الصاروخ الفضائي لإيران وحرروا جزيرة من جزرهم، لحسب لهم.

خالد زعتر المعروف بالزعتر الإماراتي طالب مفتي سلطنة عمان، سماحة الشيخ أحمد الخليلي بإصدار فتوى أو تصريح يمدح فيه هذا الإنفاق العظيم على صاروخ ياباني، بدلا من تأييد إرجاع مسجد آيا صوفيا، لأنه فيه ضريح، مع ان مسجد الشيخ زايد فيه ضريح زايد نفسه.

حيث قال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “الأخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان الذي يستحق أن تهنئ الأمة العربية والإسلامية من أجله هو #مسبار_الأمل ، وليس تحويل أضرحة #ايا_صوفيا إلى مسجد”

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وما أن نشر التغريدة حتىوصله الرد من النشطاء في سلطنة عمان، ويا ليته لم ينطق ولم يغرد، لأنه تحول إلى مسخرة تويتر كالعادة، ويبدو إنه معجب بهذا الأمر، أو ربما كل من تشتريهم الإمارات من هذه النوعية، فأي كاتب أو ناشط يتمتع ببع عقل لا يمكن أن يسبح في هذا التيار الغبي، الدبور لسع بعض الردود وينرشها لكم”

الناشط أبو مستهيل رد عليه بقوله: “لا تذكر المفتي بالأخ فهو في ضعف عمرك وأنت طفل وهذا عالم وأنت خريج بارات #الامارات وسافل لم تتربى سوى بتربية حكومة #الامارات ومن يدفع لك ثانيا مسجد الشيخ زايد به ضريح ثالثا مسبار الأمل هو ليس اماراتي وليس من صنع الامارات ولن يذهب للمريخ الامارات دفعت مقابل حمل اسمها فقط يعني خروف”

لا تذكر المفتي بالأخ

فهو في ضعف عمرك وأنت طفل

وهذا عالم وأنت خريج بارات #الامارات وسافل لم تتربى سوى بتربية حكومة #الامارات ومن يدفع لك

ثانيا مسجد الشيخ زايد به ضريح

ثالثا مسبار الأمل هو ليس اماراتي وليس من صنع الامارات ولن يذهب للمريخ

الامارات دفعت مقابل حمل اسمها فقط

يعني خروف https://t.co/jmMLN6FEd3 — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 20, 2020

🤣إذا اردت أن تضحك على زعتور اسمع القصة

الأرض اليابان ..

الصاروخ ياباني ..

المسبار ياباني..

الخبراء كلهم أجانب ..

كل شيء اجنبي لا يوجد في القصة شي عربي

وقالو انجاز عربي إماراتي تاريخي

هذا حال الأعراب محدثي النعمه ..😂#مسبار_الأمل_الإماراتي — مصبح الهطالي (@M__A__namur) July 20, 2020

يا الزعتر #الشيخ_أحمد_الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان هذا مفتي خاص للأمور الدينية والإسلامية وليس وزيرا للإتصالات والتقنية — أبوتركي العمري/قابوس (@FRA_41444) July 20, 2020

الأخ خالد فقيحان، مسبار الأكل المصنوع في اليابان والممول امارتيا الكلام عنه ليس ذا معنى كيف بتهنئته،أما اعلاء كلمة التوحيد في بيوت أذن الله مسبار اعجازي يخترق الحجب الى سابع سما فالعالم الجليل الشيخ أحمد يريد الخير للامة الاسلامية في الدنيا والأخرة فأما الدنيا تركها لك ولإمثالك. — * أبو نُور * (@123411NOOR) July 20, 2020

هههههههههه يا زعتريكو بن زايد 🤣 نهنئك بأن كشفت عن من يقف ورائك — maria (@maria26531882) July 20, 2020