الزعتر الإماراتي الكاتب السعودي خالد الزعتر بن زايد
عش الدبابير

الزعتر الإماراتي يهاجم مفتي سلطنة عمان بسبب مسبار الأمل الياباني

By وطن الدبور
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الدبور – يبحث عن أي مناسبة وبدون مناسبة ليصب قذارته على سلطنة عمان ورموزها، لا لشيئ فقط لان الأوامر هكذا وصلته.

أخر إنجازات الزعتر الإماراتي المغشوش، الكاتب السعودي ، هو تهجمه من جديد على ، و السبب ما اطلقت عليه مسبار الأمل، وهو صاروخ إنطلق من اليابان، بصناعة يابانية وخبراء من أمريكا، ومن قاعدة طاقمها ياباني بحت، ويحمل شعار الشركة المصنعة وعلم اليابان، وكل ما فعلته دفعت التكاليف وتمويل الرحلة التي ذهبت في مدار المريخ.

هذه الرحلة إعتبرتها الإمارات إنجاز إماراتي عربي إسلامي، وعندما تسمع إنه إنجاز إسلامي كما تم تداوله في الإعلام الإماراتي ومن يدور بفلكه، تظن إنهم حرروا على الأقل الجزر الإماراتية المحتلة، وربما لو دفعوا تكاليف صناعة و إطلاق الصاروخ الفضائي لإيران وحرروا جزيرة من جزرهم، لحسب لهم.

خالد زعتر المعروف بالزعتر الإماراتي طالب مفتي سلطنة عمان، سماحة الشيخ أحمد الخليلي بإصدار فتوى أو تصريح يمدح فيه هذا الإنفاق العظيم على صاروخ ياباني، بدلا من تأييد إرجاع مسجد آيا صوفيا، لأنه فيه ضريح، مع ان مسجد الشيخ زايد فيه ضريح زايد نفسه.

حيث قال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “الأخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان الذي يستحق أن تهنئ الأمة العربية والإسلامية من أجله هو #مسبار_الأمل ، وليس تحويل أضرحة #ايا_صوفيا إلى مسجد”

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وما أن نشر التغريدة حتىوصله الرد من النشطاء في سلطنة عمان، ويا ليته لم ينطق ولم يغرد، لأنه تحول إلى مسخرة تويتر كالعادة، ويبدو إنه معجب بهذا الأمر، أو ربما كل من تشتريهم الإمارات من هذه النوعية، فأي كاتب أو ناشط يتمتع ببع عقل لا يمكن أن يسبح في هذا التيار الغبي، الدبور لسع بعض الردود وينرشها لكم”

الناشط أبو مستهيل رد عليه بقوله: “لا تذكر المفتي بالأخ فهو في ضعف عمرك وأنت طفل وهذا عالم وأنت خريج بارات #الامارات وسافل لم تتربى سوى بتربية حكومة #الامارات ومن يدفع لك ثانيا مسجد الشيخ زايد به ضريح ثالثا مسبار الأمل هو ليس اماراتي وليس من صنع الامارات ولن يذهب للمريخ الامارات دفعت مقابل حمل اسمها فقط يعني خروف”

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