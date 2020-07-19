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فتاة سعودية تستغل هذا الطفل القاصر كعبد لإشباع رغباتها المريضة

By وطن الدبور
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الدبور – في ، بلاد الحرمين سابقا، وبلاد الترفيه المحلل حاليا، و الذي لم يعد للترفيه حدودا بعد غزوة بن سلمان الترفيهية، قامت بإستغلال قاصر لإشباع رغباتها الجنسية المريضة، في فيديو أقل ما يوصف إنه مقزز لدرجة لا تصدق.

و تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم ل فتاة سعودية تتحرش بطفل لتفريغ شهواتها الدنيئة.

وظهر بالفيديو المتداول المقزز حتى الموت، فتاة تستغل طفلاً لقضاء حاجتها جنسياً، وحين تنتهي تطلب منه الذهاب.

وأثار المقطع حالة واسعة من الغضب، ودشن الناشطون هاشتاج #المتحرشه_بالطفل، والذي طالبوا خلاله بالقبض عليها، ومساواتها بالمُتحرش الذكر. وكتب مُغرد باسم فهد:  “الموضوع هنا متحرشة لايتم القبض عليها يجوز لها مالا يجوز على المتحرش”.

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وأشار ناشط باسم محمد، إلى الحالات التي لا يتم الإعلان عنها، وقال: “هذا الظاهر لنا. ماذا عن الخافي!!كيف نأتمن الأطفال من النسويات! لربما كان للطفل أخت نسوية تنتهك عفته وبراءته”.

وتمنت أخرى أن يكون ما رأته في المقطع مجرد كابوس، وكتبت: “تكفون قولو لي اني في كوابيس كل اللي تمر علي كوابيس مابعد صحيت، جد مستحيل اللي يصير لايصدق”.

المصيبة بالتعليقات التي تؤيد هذا الفعل، حيث علقت ناشطة بقولها: “أنا عجزت أستوعب أن في كائنات موجوده معنا على الأرض بهذي الدنائه و الحقاره هذي الوحوش كيف ما يخافون ربي كيف ما يأنبهم ضميرهم كيف راضين عن نفسهم أعوذ بالله الله يحرقهم و يخلصنا منهم”

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