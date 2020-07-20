السلطان هيثم بن طارق يصدر أمرا بالعفو عن المعارض العماني سعيد جداد (فيديو)

الدبور – أصدر السلطان هيثم بن طارق أمرا بالعفو عن المعارض العماني المقيم في لندن منذ فترة سعيد جداد، ويمكنه العودة إلى وطنه وقت يشاء بدون أي مضايقة أو محاسبة على ما قام به وهو في الخارج من تعدي على السلطنة ورموزها.

ونشر المعارض العماني سعيد جداد فيديو شرك فيه السلطان هيثم بن طارق، على عفوه السامي وكرمه وتسامحه كما قال ، وقال أن السفير العماني السيد عبد العزيز الهنائي، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المتحدة حيث يقيم سعيد جداد.

وأكد على عراقة الأسرة الحاكمة وتسامحها وتسامح السلطان هيثم، الذي ورثه من أجداده، ومن القيم التي زرعها رمز عمان وباني حضارتها السلطان قابوس بن سعيد كما جاء في الفيديو الذي سجله وبثه على صفحته.

وامنشرن التعليقات على موقع تويتر بخبر العفو السامي الذي أصدره السلطان هيثم في هذا الوقت الذي يريد أن يجمه جميع أبناء هذا الوطن حتى المسيء، لإعادة الوحدة الوطنية لكافة أبناء الوطن، وعلق الكثير من النشطاء في السلطنة على التسامح العماني المعروف مع الجميع وخاصة أبناء الوطن.

بمكرمه ساميه وعفو سام الاخ سعيد جداد يبعث لكم رسالة شكر

وحفظ الله مولانا امد الله في عمره pic.twitter.com/T5MbdijD1l — ALLSALEH ✋✋✋ (@allsaleh) July 21, 2020

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بينما علق ناشط بقوله لسعيد جداد ما نصه كما لسع الدبور: “بما انك بترجع يا سعيد جداد اول شي تسويه تحذف كل الفيديوهات المسيئة لسيدك السلطان قابوس الله يرحمه وكل فيديو يسيئ لدولة ولو بكلمة . فقط لتعرف انه آل سعيد حكام و سلاطين ولن يزعزعهم أمثالك أو امثال البقية من المرتزقة.”

بما انك بترجع يا سعيد جداد اول شي تسويه تحذف كل الفيديوهات المسيئة لسيدك السلطان قابوس الله يرحمه وكل فيديو يسيئ لدولة ولو بكلمة .

فقط لتعرف انه آل سعيد حكام و سلاطين ولن يزعزعهم أمثالك أو امثال البقية من المرتزقة.#طرشوله_سعيد_جداد — السهم الجارح (@rulepoint2020) July 21, 2020

وقال ناشط أخر أيضا:” لو كنت سلطاناً لهذا البلد لدفنتك حياً على قبح أفعالك أيها الخائن لن ننسى مافعلته في أعز الرجال وأنقاهم رحمة الله عليه ولن ننسى بما افتريته كذباً على بلدك الذي حفظ حقوقك وحقوق أبنائك لوكنت مواطناً لأحد الدول والله لن تجد من يعفوا عنك بسبب أفعالك ولن ينفعك أحد غير تراب وطنك …”

لو كنت سلطاناً لهذا البلد لدفنتك حياً على قبح أفعالك أيها الخائن لن ننسى مافعلته في أعز الرجال وأنقاهم رحمة الله عليه ولن ننسى بما افتريته كذباً على بلدك الذي حفظ حقوقك وحقوق أبنائك لوكنت مواطناً لأحد الدول والله لن تجد من يعفوا عنك بسبب أفعالك ولن ينفعك أحد غير تراب وطنك … — شهاب⛽️ (@shihab3319) July 21, 2020

ومن النشطاء من أرسل التهاني لسعيد جداد وقالوا إنه يستحق العفو، حيث قال ناشط: “تستاهل ابوعماد حفظ الله السلطنه والسلطان والشعب الوفي” وقال آخر ما نصه: “مرحبًا بيك عودًا حميدًا حفظ الله سلطاننا الكريم”

ولم يصدر أي تعليق أو تأكيد للخبر من أي جهة رسمية حتى كتابة هذا الخبر، ولم ينشر الخبر بالجريدة الرسمية ولم يعلق عليه أي ناشط معروف في السلطنة.

يذكر أن سعيد جداد المعارض العماني المقيم في لندن، و الذي أثار ضجة قبل فترة بنشره تسجيل مفبركة بين القذافي و الوزير يوسف بن علوي، كان قد خرج بفيديو جديد قال إنه الجزء الثاني من التسريب الذي حصل عليه وهو تسجيل طويل جدا، ولكنه إقتطع منه ما يريد كما قال.

وقال سعيد جداد الذي كشف أكثر من ناشط إنه ممول من أبوظبي، وأن التسجيلات تصله من جبل علي، قال أن من تحكم بسياسات سلطنة عمان في الفترة الأخيرة هو بن علوي، خصوصا بعد مرض السلطان قابوس رحمه الله، خرج وتآمر على السلطان نفسه وخطط مع القذافي ضد السعودية.

وبالإطلاع على قناة سعيد جداد على موقع يوتيوب قام فعلا بحذف جميع الفيديوهات من فناته التي يطلق عليها قناة ظفار الحرة، ولم يجد الدبور إلا فيديو الشكر للسلطان هيثم على العفو وفيديو آخر سجله منذ أكثر من ٤ أشهر بعنوان نصيحة للسلطان هيثم.