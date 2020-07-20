الكويت القبض على متشبه بالنساء نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

الدبور – ألقت سلطات الأمن في الكويت على شاب متشبه بالنساء بث مقاطع خادشة للحياء، وانتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان لها يوم الاثنين ”إنه تم رصد ومتابعة عدة مقاطع فيديو تعود لمقيم متشبه بالجنس الآخر يقوم بتقليد مشاهير وتصوير النساء بلباس وحركات خادشه للحياء وغير محتشمة مما شكل خروجا على الآداب العامة“.

وأضاف البيان أن مقاطع الفيديو تضمنت تصرفات غير أخلاقية منافية لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي ، مشيرا إلى ”أنه وبعد البحث والتحري تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط المتهم فجر يوم الاثنين، بحسب صحيفة الوطن ”.

وأكدت الداخلية الكويتية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وجاري إبعاده عن البلاد.

يذكر أن حالات التشبه بالنساء إزدات في الوطن العربي مؤخرا، وفي الكويت تم إلقاء القبض على أكثر من شاب من تلك النوعية، في الدولة التي تحرم مثل تلك المظاهر، خصوصا عندما يخرج للعامة وينشر فيديوهات مخلة بالأدب وخادشة للحياء.

- Advertisement -

ويتم بالعادة معاقبة من يرتكب مثل تلط الأفعال ومن ثم ترحيله إن كان مقيما في الكويت، وسجنه إن كان مواطنا.