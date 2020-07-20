زوج كارداشيان : مليون دولار لكل من لديه طفل حال أصبحت رئيس أمريكا

الدبور – قال زوج كارداشيان مغني الراب الامريكي كاني ويست، الذي أعلن ترشحه لإنتخابات الرئاسة الامريكية كمستقل، في أولى فعاليات حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، إنه سيقدم مليون دولار لكل شخص لديه طفل.

واقترح زوج كاردشيان كاني ويست في بداية خطابه منح مليون دولار لكل من لديه طفل حال أصبح الرئيس الأمريكي المقبل.

وحضر تلك الفعالية مئات الجماهير، وظهر ويست فيها مرتديا سترة ووضع الرقم 2020 على رأسه.

وفي كلمة مطولة ألقاها أمام الجمهور الأمريكي في نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، تحدث مغني الراب باكيا عن مواضيع مثل: الإجهاض، وحبوب منع الحمل، قائلا: ”لا مزيد من الخطة ب، هناك خطة أ“.

وبكى ويست عندما كشف أنه تحدث مع صديقته كارداشيان آنذاك حول إجهاض طفلهما الأول نورث، وقال ويست، إن الإجهاض يجب أن يكون قانونيا، مع توفير الدعم لمن يقْدِمون عليه، مضيفا: ”كل شخص لديه طفل يجب أن يحصل على مليون دولار“.

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ووفقا لقوانين ولاية ساوث كارولينا، ينبغي على من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على 10000 توقيع بحلول ظهر يوم الاثنين، لقبوله ضمن فئة المرشحين المستقلين.

وفي كلمة مطولة ألقاها أمام الجمهور الأمريكي في نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، تحدث مغني الراب باكيا عن مواضيع مثل: الإجهاض، وحبوب منع الحمل، قائلا: ”لا مزيد من الخطة ب، هناك خطة أ“.

وبكى ويست عندما كشف أنه تحدث مع صديقته كارداشيان آنذاك حول إجهاض طفلهما الأول نورث، وقال ويست، إن الإجهاض يجب أن يكون قانونيا، مع توفير الدعم لمن يقْدِمون عليه، مضيفا: ”كل شخص لديه طفل يجب أن يحصل على مليون دولار“.

ووفقا لقوانين ولاية ساوث كارولينا، ينبغي على من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على 10000 توقيع بحلول ظهر يوم الاثنين، لقبوله ضمن فئة المرشحين المستقلين.