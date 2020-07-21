شاهد بالفيديو معركة دموية في السعودية الجديدة أقوى من معارك الحد الجنوبي!

الدبور – إنتشر فيديو معركة دموية على مواقع التواصل الإجتماعي، وقعت في جدة في السعودية الجديدة، أظهرت حالة من العنف و الضرب بين مجموعة من الشباب، وأقار الفيديو ضجة واسعة وسط مطالب كبيرة بمحاسبة جميع من إشترك في هذه المعركة.

و تداول نشطاء على نحو واسع الثلاثاء، مقطع فيدو لمشاجرة جماعية عنيفة بالعصي والحديد و معركة دموية بالمنطقة الصناعية بشارع الإسكان جنوب جدة السعودية.

وقالت صحيفة ”سبق“ السعودية، إن المقطع يخص مجموعة من المقيمين من جنسية عربية، حيث يظهر مدى شراسة المشاجرة، وسط مطالبات بالقبض على المشاركين فيها.

ويبدو أن هذه المشاجرة قد حدثت مساء الإثنين، إلا أن المقطع قد انتشر الثلاثاء، ولم يصدر بعد تصريح رسمي بشأنها من الجهات المختصة.

وانتشرت في الفترة الاخيرة هذه النوعية من المعارك سواء بين المواطنيين أو المقيمين، فيما يسمى بالسعودية الجديدة، خصوصا بعد فزوة بن سلمان الترفيهية، مع إختلاف الأسباب التي تؤدي إلى حالة العنف، وقد شهدت السعودية عدة حالات لمواطنين يرفعون الأسلحة الرشاشة بوجه بعضهم البعض وحالات الخطف و القتل.

- Advertisement -

مشاجرة جماعية مقابل إحدى الورش بشارع الإسكان في #جدة .. الاكثر تداولاً حالياً pic.twitter.com/zb019HTVq0 — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) July 21, 2020

وكانت مشاجرة الأمواه في عسير، مايو الماضي، من أكثر المشاجرات دموية التي شهدتها المملكة.

حيث تسببت تلك المشاجرة في مقتل 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة 3 مواطنين آخرين.

وأثارت المشاجرة الدامية وقتها، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال سكان محليون إن خلافاً بين عائلتين تحول لمشاجرة جرى فيها استخدام السلاح.

الامواه عسير اطلاق نار وقتلى وجرحى… pic.twitter.com/S8lCvLgHgp — خربشات_مواطن🇸🇦 (@ksa_mk11) May 26, 2020

إقرأ أيضا: كاتب سعودي يهاجم مفتي سلطنة عمان، ويقول الصلاة في مسجد زايد حرام