معركة دموية
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شاهد بالفيديو معركة دموية في السعودية الجديدة أقوى من معارك الحد الجنوبي!

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، وقعت في في الجديدة، أظهرت حالة من العنف و الضرب بين مجموعة من الشباب، وأقار الفيديو ضجة واسعة وسط مطالب كبيرة بمحاسبة جميع من إشترك في هذه المعركة.

و تداول نشطاء على نحو واسع الثلاثاء، مقطع فيدو لمشاجرة جماعية عنيفة بالعصي والحديد و معركة دموية  بالمنطقة الصناعية بشارع الإسكان جنوب جدة السعودية.

وقالت صحيفة ”سبق“ السعودية، إن المقطع يخص مجموعة من المقيمين من جنسية عربية، حيث يظهر مدى شراسة المشاجرة، وسط مطالبات بالقبض على المشاركين فيها.

ويبدو أن هذه المشاجرة قد حدثت مساء الإثنين، إلا أن المقطع قد انتشر الثلاثاء، ولم يصدر بعد تصريح رسمي بشأنها من الجهات المختصة.

وانتشرت في الفترة الاخيرة هذه النوعية من المعارك سواء بين المواطنيين أو المقيمين، فيما يسمى بالسعودية الجديدة، خصوصا بعد فزوة بن سلمان الترفيهية، مع إختلاف الأسباب التي تؤدي إلى حالة العنف، وقد شهدت السعودية عدة حالات لمواطنين يرفعون الأسلحة الرشاشة بوجه بعضهم البعض وحالات الخطف و القتل.

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وكانت مشاجرة الأمواه في عسير، مايو الماضي، من أكثر المشاجرات دموية التي شهدتها المملكة.

حيث تسببت تلك المشاجرة في مقتل 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة 3 مواطنين آخرين.

وأثارت المشاجرة الدامية وقتها، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال سكان محليون إن خلافاً بين عائلتين تحول لمشاجرة جرى فيها استخدام السلاح.

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