الإمارات وعقدة النقص التاريخية جعلتها تفعل خاصية القرصنة مهنة الآباء
Videoفيديوعش الدبابير

شاهد ماذا سرقت الإمارات من اليمن بسبب عقدة النقص وقالت عمره 5 آلاف عام

By وطن الدبور
0

الدبور – سرقت من اليمن فكرة أثار موجودة في اليمن، ونسبتها لدولة ، لتثبت أن عمرها أكثر من عمر البشرية جميعا، وذلك بسبب عقدة النقص التي تلازمها منذ سماح سلطان عمان لهم بالإنفصال عن ساحل عمان وتكوين إتحاد، ظن السلطان وقتها قد يوقفهم عن عمليات التي إعتادوا عليها.

ولكن عمليات القرصنة تجري بدماء جريان الماء، فقد تطورت عمليات القرصنة، من قرصنة بحيرة وقرصنة لمواكب التجار و الحجاج إلى قرصنة دولية، من قرصنة وكالة أنباء قطرية إلى سرقة خيرات اليمن بعد تدميرها وتقسيمها لمناطق وتشريد أهلها، بعد خروجهم من أعظم ثورة يمنية عرفها التاريخ.

فقد نشر ناشط يمني فيديو يبين عقدة النقص الإماراتية المستمرة و التي لن تنتهي، وفي الفيديو ظهر تقرير مصور عن آثار جديدة تم إكتشافها في إمارة دبي، وهيه المرة هي عبارة عن كهوف صغيرة كانت تستعمل كقبور في قديم الزمان، القبور موجودة مثلها في اليمن.

فقام فريق القرصنة الإماراتي الخاص بصنع تاريخ وتراث وآثار لدولة حديثة الولادة، بسرقة الفكرة هذه المرة وليس الآثار وتم بناء مثل الكهوف أو البيوت الموجودة في اليمن في دبي، وتم وضع صور حولها وكأنها آثار موجودة قبل ٥ آلاف عام كما قال أحدهم في الفيديو الذي لسعه الدبور.

وعلق الناشط اليمني مختار الرحبي، وهو السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية، مستشار وزير الإعلام اليمني، كما يقدم نفسه، ما نصه: “عقد النقص جعلتهم يبعثون عن اي كذبة لترويج انهم دولة ذات تاريخ وحضارة مع انهم يحتفلون منذ 46 سنة فقط لقيام دولتهم التى كانت جزء من سلطنة عمان .”

- Advertisement -

إقرأ أيضا: شاهد بالفيديو معركة دموية في السعودية الجديدة أقوى من معارك الحد الجنوبي!

وعلق حساب الرجل الحكيم على الفيديو وبين حقيقة هذه القبور و الآثار الموجودة فعلا في اليمن، حيث نشر صور قديمة و قال ما نصه: “هذه المقابر في اليمن شبوة حضرموت مارب تعود لماقبل 5000 سنه و4000 سنه قبل الميلاد في كتاب “فن الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ” مديحه رشاد, ماري-لويز إينزان لهذا اخذو الفكرة ووضعوها عندهم”

الفيديو أثار إستغراب النشطاء، وعلق الكثير منهم عليه، حيث قال أحدهم ما نصه: “من المضحك .ان مستثمري المراقص والبارات هم من يسرقون الاثار من كل دوله ويفتخرون بها وكل يوم يسوقون لنا كذبه جديد والمشكله رجال كبار في السن ولا يستحون ولا يخجلون على كبرسنهم ولكن لا عتب على من لا يعرف العيب أي اكتشاف أيت طلي وش من قبور وش من اثار المشكله تجيبون تواريخ اكبر”

وقال آخر ما نصه: “تستهبلهو انتو خمسه الف عام عمر الفنانه صباح اكبر من عمر الامارات”

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

الزعتر الإماراتي يهاجم مفتي سلطنة عمان بسبب مسبار الأمل الياباني

عش الدبابير

كاتب سعودي يهاجم مفتي سلطنة عمان، ويقول الصلاة في مسجد زايد حرام

لسعات

فرنسا على خطى قطر: تدخل الحزن على قلوب عيال زايد وتصريح ناري من بن زايد

عش الدبابير

شاهد كيف رد مفتي سلطنة عمان على الحملة الإماراتية المسعورة ضده

لسعات

حاكم الشارقة يغرد خارج السرب و يطالب بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا للمسلمين

لسعات

الإمارات تستفز سلطنة عمان من جديد وتحكم على مواطن عماني! (فيديو)

Leave A Reply

Your email address will not be published.