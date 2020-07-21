شاهد ماذا سرقت الإمارات من اليمن بسبب عقدة النقص وقالت عمره 5 آلاف عام

الدبور – سرقت الإمارات من اليمن فكرة أثار موجودة في اليمن، ونسبتها لدولة الإمارات، لتثبت أن الإمارات عمرها أكثر من عمر البشرية جميعا، وذلك بسبب عقدة النقص التي تلازمها منذ سماح سلطان عمان لهم بالإنفصال عن ساحل عمان وتكوين إتحاد، ظن السلطان وقتها قد يوقفهم عن عمليات القرصنة التي إعتادوا عليها.

ولكن عمليات القرصنة تجري بدماء عيال زايد جريان الماء، فقد تطورت عمليات القرصنة، من قرصنة بحيرة وقرصنة لمواكب التجار و الحجاج إلى قرصنة دولية، من قرصنة وكالة أنباء قطرية إلى سرقة خيرات اليمن بعد تدميرها وتقسيمها لمناطق وتشريد أهلها، بعد خروجهم من أعظم ثورة يمنية عرفها التاريخ.

فقد نشر ناشط يمني فيديو يبين عقدة النقص الإماراتية المستمرة و التي لن تنتهي، وفي الفيديو ظهر تقرير مصور عن آثار جديدة تم إكتشافها في إمارة دبي، وهيه المرة هي عبارة عن كهوف صغيرة كانت تستعمل كقبور في قديم الزمان، القبور موجودة مثلها في اليمن.

فقام فريق القرصنة الإماراتي الخاص بصنع تاريخ وتراث وآثار لدولة حديثة الولادة، بسرقة الفكرة هذه المرة وليس الآثار وتم بناء مثل الكهوف أو البيوت الموجودة في اليمن في دبي، وتم وضع صور حولها وكأنها آثار موجودة قبل ٥ آلاف عام كما قال أحدهم في الفيديو الذي لسعه الدبور.

وعلق الناشط اليمني مختار الرحبي، وهو السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية، مستشار وزير الإعلام اليمني، كما يقدم نفسه، ما نصه: “عقد النقص جعلتهم يبعثون عن اي كذبة لترويج انهم دولة ذات تاريخ وحضارة مع انهم يحتفلون منذ 46 سنة فقط لقيام دولتهم التى كانت جزء من سلطنة عمان .”

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عقد النقص جعلتهم يبعثون عن اي كذبة لترويج انهم دولة ذات تاريخ وحضارة مع انهم يحتفلون منذ 46 سنة فقط لقيام دولتهم التى كانت جزء من سلطنة عمان .#ساحل_عمان pic.twitter.com/63IQQBATt7 — مختار الرحبي (@alrahbi5) July 21, 2020

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وعلق حساب الرجل الحكيم على الفيديو وبين حقيقة هذه القبور و الآثار الموجودة فعلا في اليمن، حيث نشر صور قديمة و قال ما نصه: “هذه المقابر في اليمن شبوة حضرموت مارب تعود لماقبل 5000 سنه و4000 سنه قبل الميلاد في كتاب “فن الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ” مديحه رشاد, ماري-لويز إينزان لهذا اخذو الفكرة ووضعوها عندهم”

هذه المقابر في اليمن شبوة حضرموت مارب

تعود لماقبل 5000 سنه و4000 سنه قبل الميلاد



في كتاب "فن الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ"

مديحه رشاد, ماري-لويز إينزان



لهذا اخذو الفكرة ووضعوها عندهم pic.twitter.com/RXpvcFJVaM — الرجل الحكيم 𐩱𐩡𐩧𐩴𐩡 𐩱𐩡𐩢𐩫𐩺𐩣 (@Alrajlalhky86) July 21, 2020

الفيديو أثار إستغراب النشطاء، وعلق الكثير منهم عليه، حيث قال أحدهم ما نصه: “من المضحك .ان مستثمري المراقص والبارات هم من يسرقون الاثار من كل دوله ويفتخرون بها وكل يوم يسوقون لنا كذبه جديد والمشكله رجال كبار في السن ولا يستحون ولا يخجلون على كبرسنهم ولكن لا عتب على من لا يعرف العيب أي اكتشاف أيت طلي وش من قبور وش من اثار المشكله تجيبون تواريخ اكبر”

وقال آخر ما نصه: “تستهبلهو انتو خمسه الف عام عمر الفنانه صباح اكبر من عمر الامارات”

هههههه مواقع اثريه وهي لعب أطفال لسه مخلصين بناءها 😂 — 🇾🇪 (@marwan_ye) July 21, 2020