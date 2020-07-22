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إنقلاب عسكري دموي في هضبة الجولان السوري المحتل.. شاهد

By وطن الدبور
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الدبور – في في منطقة الجولان السوري المحتل من قبل الكيان الإسرائيلي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مصرع جندي وإصابة ضابط.

وذلك إثر انقلاب عربة عسكرية في هضبة الجولان السوري المحتل.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن جنديا لقي مصرعه وأصيب ضابط في انقلاب عربة عسكرية في جبل الروس بشمال الجولان السوري.

وأوضحت الهيئة أن الجندي “سهر الجزار” (20 عاما) من مستوطنة “رنان” أصيب بإصابات بالغة جراء الحادث، قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه، دون مزيد من التفاصيل عن إنقلاب عسكري .

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