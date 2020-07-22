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شاهد: في الأردن هرب من الحجر الصحي فدهسته مركبة ومات! (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – في وقعت حادثة غريبة أثارت حالة من الغضب في الشارع الأردني، حيث هرب شاب أردني من الحجر الصحي، فدهسته مركبة وتوفي على أثرها، الامر الذي زاد من غضب عدد من الأشخاص المحجور عليهم الذي تجمهر عند موقع الحادثة.

و لقي سائق شاحنة أردني مصرعه، دهسا، أثناء فراره من الحجر الصحي الذي تفرضه الأردن على سائقي الشاحنات القادمين من الخارج، في ظل الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، إن أحد الأشخاص من المحجور عليهم داخل مركز حدود العمري تعرض للدهس من قبل إحدى المركبات مما أدى إلى وفاته.

وأشار السرطاوي في بيان، إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادثة.

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وأضاف أنه ”على إثر ذلك تجمع عدد من الأشخاص المحجورين على مدخل المركز الحدودي حيث تم التعامل معهم وإنهاء الاحتجاج واعادتهم لأماكن الحجر“.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن ، تجمع العشرات من سائقي الشاحنات، مساء الأربعاء، أمام متصرفية الرمثا، احتجاجا على إجراءات الحجر في حدود العمري.

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