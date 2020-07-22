فتاة بريطانية مصدومة من هذا المشهد اليومي على شواطئ سلطنة عمان

الدبور – نشرت فتاة بريطانية مقيمة في سلطنة عمان فيما يبدو، من منظر مقزز تقابله يوميا وهي تمارس رياضة الصباح على أحدى شواطئ سلطنة عمان الجميلة كما وصفتها، ولكنها غاضبة من تلك التصرفات من البعض، وخصوصا بأماكن طبيعية رائعة مثل هذه.

وقالت فتاة بريطانية مقيمة بالقرب على أحد شواطئ سلطنة عمان، بتغريدة نشرها حساب ورد من عمان على تويتر، و لسعها الدبور، إنها تخرج صباحا كل يوم لتمارس الرياضة على شاطئ قريب من منزلها، فتقوم بإلتقاط ما يقارب 20 كمامة منتشرة على طول الشاطئ الذي يمتد لمسافة كيلو ونصف، المسافة التي تمارس فيها رياضتها.

واستفربت كيق البعض يقومون بتشويه الطبيعة الخلابة التي منحها الله لسلطنة عمان، وكيف هناك نوع من البشر يعتقدون أن شخصا ما غيرهم من سيلتقط قمامتهم من الشاطئ.

وأضافت أنا فعلا غاضبة، ونشرت بعض الصور للكمامات التي تلتقطها يوميا من على الشاطئ القريب من منزلها فقط، فما بالك في أماكن أخرى وما يحصل فيها، التغريدة أثارت غضب النشكاء في سلطنة عمان، أن تكون فتاة أجنبية قلبها على جمال سلطنة عمان اكثر من أبناء السلطنة و المقيمين فيها، وتقوم بنفسها بتنظيف ما يأتي بطريقها وتلتقطه بنفسها.

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تقول هذه السيدة البريطانية: وأنا أمارس الرياضة يومياً في أحد الشواطئ القريبة من منزلي في مدينة صور الجميلة، ألتقط قرابة ٢٠ كمام، ذهني مشوش كيف يدمر الناس البيئة الفاتنة من حولهم وحزينة كيف يفترضون أن بشراً غيرهم سينظفون المكان بعدهم! حقاً أنا غاضبة #مشهد pic.twitter.com/cWvTFeugKt — Just_IN_Oman | ورَد الآن من عُمان (@Just_in_Oman_) July 22, 2020