Imageعش الدبابير

فتاة بريطانية مصدومة من هذا المشهد اليومي على شواطئ سلطنة عمان

By وطن الدبور
0

الدبور – نشرت فتاة بريطانية مقيمة في فيما يبدو، من منظر مقزز تقابله يوميا وهي تمارس رياضة الصباح على أحدى شواطئ الجميلة كما وصفتها، ولكنها غاضبة من تلك التصرفات من البعض، وخصوصا بأماكن طبيعية رائعة مثل هذه.

وقالت فتاة بريطانية مقيمة بالقرب على أحد ، بتغريدة نشرها حساب ورد من عمان على تويتر، و لسعها الدبور، إنها تخرج صباحا كل يوم لتمارس الرياضة على شاطئ قريب من منزلها، فتقوم بإلتقاط ما يقارب 20 كمامة منتشرة على طول الشاطئ الذي يمتد لمسافة كيلو ونصف، المسافة التي تمارس فيها رياضتها.

واستفربت كيق البعض يقومون بتشويه الطبيعة الخلابة التي منحها الله لسلطنة عمان، وكيف هناك نوع من البشر يعتقدون أن شخصا ما غيرهم من سيلتقط قمامتهم من الشاطئ.

وأضافت أنا فعلا غاضبة، ونشرت بعض الصور للكمامات التي تلتقطها يوميا من على الشاطئ القريب من منزلها فقط، فما بالك في أماكن أخرى وما يحصل فيها، التغريدة أثارت غضب النشكاء في سلطنة عمان، أن تكون فتاة أجنبية قلبها على جمال سلطنة عمان اكثر من أبناء السلطنة و المقيمين فيها، وتقوم بنفسها بتنظيف ما يأتي بطريقها وتلتقطه بنفسها.

- Advertisement -

إقرأ ايضا: شاهد ماذا فعلت والدة المعارض معاوية الرواحي بعد وصوله سلطنة عمان (فيديو)

إقرأ أيضا: شاهد ماذا سرقت الإمارات من اليمن بسبب عقدة النقص وقالت عمره 5 آلاف عام

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

شاهد ماذا فعلت والدة المعارض معاوية الرواحي بعد وصوله سلطنة عمان (فيديو)

لسعات

ضربة إستباقية من السلطان هيثم بن طارق ضد ممارسات أبوظبي الشيطانية

فيديو

السلطان هيثم بن طارق يصدر أمرا بالعفو عن المعارض العماني سعيد جداد (فيديو)

عش الدبابير

كاتب سعودي يهاجم مفتي سلطنة عمان، ويقول الصلاة في مسجد زايد حرام

عش الدبابير

شاهد كيف رد مفتي سلطنة عمان على الحملة الإماراتية المسعورة ضده

عش الدبابير

الزعتر الإماراتي في سلطنة عمان يزور مسندم، شاهد كيف إستقبله الشاهين العماني؟

Leave A Reply

Your email address will not be published.