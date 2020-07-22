قطر توجه الضربة القاضية لدول الحصار وتدخل على خط الحلب

الدبور – قطر وجهت الضربة القاضية لدول الحصار، ودخلت على خط الحلب الذي بدأ من الرئيس الأمريكي ترامب، ويبدو إنه سينتهي عند دولة قطر، بعد ان تحلب ما تبقى من البقرة السعودية الإماراتية، و البحرين تحصيل حاصل ستدفع الإمارات نصيبها من احلي القطري.

فقد قامت الخطوط الجوية القطرية بتقديم طلبات للتحكيم الدولي للحصول على تعويض ب 5 مليارات دولار من دول الحصار، كما أعلنت قناة الجزيرة وعدة مصادر إعلامية قطرية على وسائل التواصل الإجتماعي، وقالت أيضا، أن طلبات التحكيم الدولي تقدمت بها الخطوط الجوية القطرية ضد #السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

و أضافت الخطوط القطرية: “أن الطلبات تهدف لتعويضنا عن إيقاف دول الحصار عملياتنا بأسواقها ومنع تحليقنا في مجالها الجوي، و أن الإمارات والبحرين والسعودية ومصر اتخذت إجراءات مشتركة لإلحاق الضرر عمداً بنا وبعملياتنا”

وعلق حساب الوجبة القطري، على موضوع التعويضات وعملية الحلب القطرية لدول الحصار، وقال ما نصه كما لسع الدبور: “عاجل : في حال رفضت #السعوديه و #الامارات و #البحرين دفع ماعليها من تعويضات للقطريه ستقوم المحكمه بعمل تعميم دولي للدول بحجز ممتلكات دول #الحصار ورهنها لصالح المحكمه وكذلك المحاكمات القادمه الكثيره في المستقبل واقربها في جلسات محكمه التحكيم الدوليه التابع ل التجاره الدوليه”

ونقلت التغريدة الناشطة السعودية المعروفة علياء أبو تايه الحويطي، وعلقت عليها بقولها: “قطر تدخل على خط الحلب! وين ٢٠٠ جيب ياسعود! وين صغيره جدا جدا جدا يالجبير! وعلى وين بتودي السعوديه يابن سلمان!!”

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قطر تدخل على خط الحلب!

وين ٢٠٠ جيب ياسعود!

وين صغيره جدا جدا جدا يالجبير!

وعلى وين بتودي السعوديه يابن سلمان!! https://t.co/p07MpO5Zys — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 22, 2020

وتوالت التعليقات الساخرة من قبل النشطاء على الخبر، حيث قال أحدهم ما نصه: “البحرين ماعندها شي يحجزونه غير جاكيت حمدوه الاحمر ونياشين نصور المعجزة”

البحرين ماعندها شي يحجزونه



غير جاكيت حمدوه الاحمر

ونياشين نصور المعجزة — حلفت عمري (@MMQRF) July 22, 2020