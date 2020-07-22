حان وقت الحلب القطري لدول الحصار
عش الدبابير

قطر توجه الضربة القاضية لدول الحصار وتدخل على خط الحلب

By وطن الدبور
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الدبور – وجهت الضربة القاضية لدول الحصار، ودخلت على خط الحلب الذي بدأ من الرئيس الأمريكي ترامب، ويبدو إنه سينتهي عند دولة ، بعد ان تحلب ما تبقى من البقرة السعودية الإماراتية، و البحرين تحصيل حاصل ستدفع الإمارات نصيبها من احلي القطري.

فقد قامت الخطوط الجوية القطرية بتقديم طلبات للتحكيم الدولي للحصول على تعويض ب 5 مليارات دولار من ، كما أعلنت قناة الجزيرة وعدة مصادر إعلامية قطرية على وسائل التواصل الإجتماعي، وقالت أيضا، أن طلبات التحكيم الدولي تقدمت بها الخطوط الجوية القطرية ضد #السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

و أضافت الخطوط القطرية: “أن الطلبات تهدف لتعويضنا عن إيقاف دول الحصار عملياتنا بأسواقها ومنع تحليقنا في مجالها الجوي، و أن الإمارات والبحرين والسعودية ومصر اتخذت إجراءات مشتركة لإلحاق الضرر عمداً بنا وبعملياتنا”

وعلق حساب الوجبة القطري، على موضوع التعويضات وعملية الحلب القطرية لدول الحصار، وقال ما نصه كما لسع الدبور: عاجل : في حال رفضت #السعوديه و #الامارات و #البحرين دفع ماعليها من تعويضات للقطريه ستقوم المحكمه بعمل تعميم دولي للدول بحجز ممتلكات دول #الحصار ورهنها لصالح المحكمه وكذلك المحاكمات القادمه الكثيره في المستقبل واقربها في جلسات محكمه التحكيم الدوليه التابع ل التجاره الدوليه”

ونقلت التغريدة الناشطة السعودية المعروفة علياء أبو تايه الحويطي، وعلقت عليها بقولها: “قطر تدخل على خط الحلب! وين ٢٠٠ جيب ياسعود! وين صغيره جدا جدا جدا يالجبير! وعلى وين بتودي السعوديه يابن سلمان!!”

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وتوالت التعليقات الساخرة من قبل النشطاء على الخبر، حيث قال أحدهم ما نصه: “البحرين ماعندها شي يحجزونه غير جاكيت حمدوه الاحمر ونياشين نصور المعجزة”

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