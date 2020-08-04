زوجة رامي غارقة بالدماء إثر إنفجار بيروت
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إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت ظهرت غارقة بالدماء (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لزوجة الفنان اللبناني وهي تتلقى العلاج بأحد المستشفيات في بيروت، بعد إصابتها إثر الإنفجار الكبير الذي وقع في بيروت، وراح ضحيته أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى، لم يتم حصرهم حتى كتابة هذا الخبر.

ونشر برنامج ET بالعربي”، مقطع فيديو لـ”داليدا” زوجة الفنان رامي عياش، عبر إنستجرام وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وعلق الحساب على الفيديو: “إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العالج في المستشفى وأصبحت بحالة أفضل الآن‬”.

ووقع انفجار في مرفأ بيروت، هز العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط العديد من الشهداء و الجرحى، أكثر من 50 قتيلا و2500 مصاب، وتهشم واجهات المنازل، وتدمير سيارات، وتواصل قوات الإنقاذ مساعدة العالقين.

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