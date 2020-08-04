تحطم منزلي إليسا وهيفاء وهبي جراء انفجار مرفأ بيروت

الدبور – قالت الفنانة اللبنانية إليسا إن منزلها تعرض للأضرار بشكل كامل جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء، ونتج عنه خسائر كبيرة، لم تعرف حتى اللحظة حيث مازال البحث جاري عن الجثث و الجرحى.

وغردت إليسا عبر حسابها على موقع ”تويتر“:“محروق قلبي من جوا، ومقهورة على بلدي من اللي صار.. أنا الحمد لله بخير، وإن شاء الله ما يكون في شهداء.. وكل الجرحى يتعافوا يارب، بيتي تكسر كله، بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان”.

محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.

الله يحمي لبنان — Elissa (@elissakh) August 4, 2020

كما قالت الفنانة هيفاء وهبي أيضًا إن منزلها تعرض للسقوط جراء الانفجار، وإن زجاج منزلها سقط على العاملات المتواجدات داخله، وجرى نقلهن إلى المستشفى.

وأشارت في تصريح لموقع ”فوشيا“، إلى أنها كانت تقوم بتصوير مشاهدها في مسلسل ”أسود فاتح“، وقت الانفجار.

- Advertisement -

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية، فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني، وانهارت الشرفات.

#بيروت #لبنان فيديو جديد من مكان الإنفجار وجثث في الشارع pic.twitter.com/o9BP4K0EK6 — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) August 4, 2020