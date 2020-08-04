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تحطم منزلي إليسا وهيفاء وهبي جراء انفجار مرفأ بيروت

By وطن الدبور
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الدبور – قالت الفنانة اللبنانية إليسا إن منزلها تعرض للأضرار بشكل كامل جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ اليوم الثلاثاء، ونتج عنه خسائر كبيرة، لم تعرف حتى اللحظة حيث مازال البحث جاري عن الجثث و الجرحى.

وغردت إليسا عبر حسابها على موقع ”تويتر“:“محروق قلبي من جوا، ومقهورة على بلدي من اللي صار.. أنا الحمد لله بخير، وإن شاء الله ما يكون في شهداء.. وكل الجرحى يتعافوا يارب، بيتي تكسر كله، بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان”.

كما قالت الفنانة أيضًا إن منزلها تعرض للسقوط جراء الانفجار، وإن زجاج منزلها سقط على العاملات المتواجدات داخله، وجرى نقلهن إلى المستشفى.

وأشارت في تصريح لموقع ”فوشيا“، إلى أنها كانت تقوم بتصوير مشاهدها في مسلسل ”أسود فاتح“، وقت الانفجار.

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ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية، فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني، وانهارت الشرفات.

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