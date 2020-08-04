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تفاعل النشطاء في وسائل التواصل على إنفجار بيروت.. فيديو مرعب من داخل أحد المنازل

By وطن الدبور
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الدبور – تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي على الإنفجار الكبير الذي وقع في ، و الذي مازالت السلطات اللبنانية لم تحدد أسبابه وإن كان بفعل فاعل أم مجرد حادث، ولكن عدةمصادر قالت ان الإنفجار غريب ولم تشهده العاصمة اللبنانية من قبل.

وشبهه محافظ بيروت بإنفجار هيروشيما في اليابان، وقال لم أشاهد مثل هذا الدمار وهذه الخسائر بإنفجار أو حادث واحد من قبل، أمر غريب فعلا.

ونشر الكثير من النشطاء تغريدات وفيديوهات للحظة الإنفجار في عدة أماكن، ونشر ناشط فيديو من داخل منزل قريب من مكان الإنفجار ولحظة الرعب لطفل صغير داخل منزله، ولا يعتبر المنزل في محيط دائرة الإنفجار، حيث قال ناشر الفيديو ما نصه: “من بيت اختي بكورنيش المزرعة و كان ابن اختي يلي عمرو 6 سنين ميت رعبة”

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بينما قال الإعلامي زيد عبد الوهاب الأعظمي، نافيا أن يكون الإنفجار نتيجة حريق في مستوجع مفرقعات كما صرحت وسائل إعلام لبنانية، قال ما نصه: “مؤسف ما جرى في #بيروت … أعان الله شعبها وحماهم هورشيما وليست مفرقعات”

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

وبحسب قناة”الميادين” اللبنانية، فإنّ هناك مئات المصابين وعدد غير معروف حتى اللحظة من الضحايا. واستُبعدت فرضية “العمل الإرهابي” جراء الإنفجار . وفق “الميادين”

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