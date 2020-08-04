تفاعل النشطاء في وسائل التواصل على إنفجار بيروت.. فيديو مرعب من داخل أحد المنازل

الدبور – تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي على الإنفجار الكبير الذي وقع في بيروت، و الذي مازالت السلطات اللبنانية لم تحدد أسبابه وإن كان بفعل فاعل أم مجرد حادث، ولكن عدةمصادر قالت ان الإنفجار غريب ولم تشهده العاصمة اللبنانية من قبل.
وشبهه محافظ بيروت بإنفجار هيروشيما في اليابان، وقال لم أشاهد مثل هذا الدمار وهذه الخسائر بإنفجار أو حادث واحد من قبل، أمر غريب فعلا.
فيديو..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 4, 2020
محافظ #بيروت يتحدث باكيًا أثناء زيارته لموقع الانفجار .#انفجار_بيروت
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ونشر الكثير من النشطاء تغريدات وفيديوهات للحظة الإنفجار في عدة أماكن، ونشر ناشط فيديو من داخل منزل قريب من مكان الإنفجار ولحظة الرعب لطفل صغير داخل منزله، ولا يعتبر المنزل في محيط دائرة الإنفجار، حيث قال ناشر الفيديو ما نصه: “من بيت اختي بكورنيش المزرعة و كان ابن اختي يلي عمرو 6 سنين ميت رعبة”
من بيت اختي بكورنيش المزرعة و كان ابن اختي يلي عمرو 6 سنين ميت رعبة😥🙏#لبنان#بيروت pic.twitter.com/MD0tOK08CK— мσнαммα∂ αℓ נαмαℓ (@moejamal1991) August 4, 2020
بينما قال الإعلامي زيد عبد الوهاب الأعظمي، نافيا أن يكون الإنفجار نتيجة حريق في مستوجع مفرقعات كما صرحت وسائل إعلام لبنانية، قال ما نصه: “مؤسف ما جرى في #بيروت … أعان الله شعبها وحماهم هورشيما وليست مفرقعات”
مؤسف ما جرى في #بيروت … أعان الله شعبها وحماهم— د. زيد عبد الوهاب الاعظمي (@zaidabdulwahab) August 4, 2020
هورشيما وليست مفرقعات pic.twitter.com/FwhBzsWQql
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.
وبحسب قناة”الميادين” اللبنانية، فإنّ هناك مئات المصابين وعدد غير معروف حتى اللحظة من الضحايا. واستُبعدت فرضية “العمل الإرهابي” جراء الإنفجار . وفق “الميادين”
death ?!— Lebanon My pride !! (@AnaLebnaniyii) August 4, 2020
we have come accustomed to that Poverty ?! Our old beloved friend visiting every house here in Lebanon Economic Crisis ?! we didn’t create it but we will adapt to this too
Explosions ?! ended our lives making us rest
Lebanon RIP 👋 #بيروت
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📸مشاهد صعبة للدمار الذي خلّفه انفجار مرفأ #بيروت. pic.twitter.com/O0KE7wtqRh— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2020
📸#شاهد| أضرار ودمار كبير خلّفه الانفجار المرعب الذي هزّ مرفأ العاصمة اللبنانية #بيروت . pic.twitter.com/0tjHeycrZg— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2020