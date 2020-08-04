شاهد ماذا حدث مع عروس لبنانية في ليلة العمر أثناء وقوع الإنفجار “فيديو”

الدبور – فيديو ل عروس لبنانية من ضمن الفيديوهات الكثيرة التي إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، للإنفجار الكبير الذي حصل في بيروت الثلاثاء، حيث إنتشر فيديو للعروس اللبنانية وما حصل معها في ليلة العمر وإثناء زفافها.

وظهرت في الفيديو الذي نشر على موقع تويتر ولسعه الدبور، عروس لبنانية في جلسة تصوير فيما يبدو مع عريسها لحظة وقوع الإنفجار، الذي وصل مداه لمكان التصوير الذي يبعد كثيرا عن مكان الإنفجار.

ولان قوة الإنفجار كبيرة، وصل تأثيره لمناطق واسعة في العاصمة بيروت، وبل شعر به أهل قبرص كما أفادت مصادر إعلامية قبرصية.

وطارت العروس من قوة الإنفجار وطارت الكاميرا المتحركة التي كانت تصورها، ومن ثم بعد عودة الكاميرا شوهد عريسها ينقذها ويدخلها إلى الداخل قبل أن ينقطع التصوير.

- Advertisement -

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم، وقالت قناة “إم – تى – فى” اللبنانية أن الانفجار ليس استهداف سياسى من هذا الانفجار وأى حديث عن هذا الموضوع غير صحيح.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة مرفأ بيروت، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان. وتحدث وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن وقوع عدد كبير من الإصابات نتيجة الانفجار، وقال هناك ما يقارب ٥٠ شهيدا و ٣ آلاف جريح حتى اللحظة.

و في فيديو آخر أظهر امرأة جثة هامدة على الأرض بأحد المولات غارقة في دمائها بعدما شق رأسها، بسبب سقوط زجاج الواجهة عليها بشكل مباشر لتفقد حياتها في التو واللحظة وسط صراخ من حولها.

و اظهر فيديو آخر حجم الدمار الرهيب الذي شهدته بيروت جراء هذا الإنفجار الغريب الذي لم تكشف تفاصيله بعد، ومازالت السلطات تحقق في أسبابه وعن طبيعة المواد التي إنفجرت.